Dezbatere: Cum schimba generatia Z piata muncii? Cat de pregatite sunt companiile pentru noile cerinte ale tinerilor?

- Guvernul german a aprobat miercuri o propunere legislativa pentru a facilita venirea imigrantilor inalt calificati din afara Uniunii Europene, relateaza DPA, preluata de Agerpres. Decizia vine ca răspuns la apelurile companiilor care se confruntă cu o piaţă a muncii cu peste 800.000…

- Eveniment Drama din piata muncii: Criza si restructurarile au decimat numarul angajatilor. Numarul de salariati din companiile romanesti a depasit 4 milioane in 2017, dar este cu 340.000 mai mic decat in 2008 Tweet Print Mail Autor: Adelina Mihai astazi, 00:02 501 Companiile din Romania…

- Liceul Tehnologic de Turism Arieșeni, unitate de invațamant preuniversitar acreditata cu Carta Erasmus+ pentru mobilitați VET, impreuna cu partenerul transnațional Escola Professional – Associacao Para a Formacao Profisisonal e Desenvolvimento do Montijo anunța incheierea proiectului „Formarea elevilor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) implementeaza patru proiecte prin care urmareste imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs (tineri care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de...

- In august, BNR a revizuit in scadere, de la 3,6% la 3,5%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 2,7%, in scadere de la 3%, pentru decembrie 2019.Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in luna septembrie…

- Imaginea adolescentului posac care lucreaza intr-un restaurant de tip fast-food dupa ore era odata un cliseu in cultura pop americana insa astazi seniorii au inceput sa le ia locul la lanturi precum Bob Evans sau McDonald's Corp., care si-a propus sa recruteze mai multi seniori in urmatorii ani,…

- Klaus Iohannis a anuntat, într-o conferinta de presa comuna cu seful statului elvetian, Alain Berset, ca Elvetia va renunta, de la sfârsitul lunii mai a anului viitor, la restrictiile impuse piata muncii românilor.

- Lipsa meseriasilor pe piata muncii din Romania poate fi rezolvata numai prin schimbarea mentalitatii parintilor si copiilor, care trebuie sa inteleaga ca s-au schimbat in bine conditiile de munca din industrie, declara consulul onorific al Frantei la Cluj-Napoca, Pascal Fesneau.