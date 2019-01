In conditiile in care malurile bazinului hidrografic Murray-Darling au inceput sa emane un miros insuportabil, alesii locali si rezidentii s-au mobilizat postand pe internet numeroase filmulete prin care atrag atentia asupra acestui dezastru ecologic. Autoritatile au evaluat bilantul catastrofei la cateva sute de mii de pesti morti, insa cifra de un milion ar putea fi deja depasita, in contextul in care guvernul din New South Wales se teme de o agravare a crizei, pe fondul unor prognoze privind o crestere a temperaturilor in aceasta saptamana. In plus fata de seceta, scaderea nivelului cursurilor…