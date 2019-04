Deturnare de fonduri: zeci de milioane de dolari, aproape imposibil de recuperat Functionarii apropiati fostului guvernator al orasului irakian Mosul au deturnat fonduri publice in valoare de peste 60 de milioane de dolari, conform unui reprezentant al unei comisii guvernamentale anticoruptie, citat de AFP. Au fost recuperate numai sase milioane de dolari din cele 64 utilizate ilegal de anturajul fostului guvernator Nawfel Akoub, a declarat un oficial din Comisia pentru Transparenta. Akoub, in prezent dat in urmarire, a fost demis printr-o decizie unanima a parlamentului de la Bagdad, dupa ce peste 100 de oameni au murit in naufragiul unui feribot pe fluviul Tigru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Functionarii apropiati fostului guvernator al orasului irakian Mosul au deturnat fonduri publice in valoare de peste 60 de milioane de dolari, conform unui reprezentant al unei comisii guvernamentale anticoruptie, citat de AFP. Au fost recuperate numai sase milioane de dolari din cele 64 utilizate ilegal…

- Are o cariera de succes, este admirat in toate colțurile lumii și are o avere impresionanta, caștigata grație rolurilor pe care le-a interpretat in filme de succs. Cu toate acestea, starul Chow Yun-Fat traiește cat se poate de modest. Actorul Chow Yun-Fat, in varsta de 63 de ani, este unul dintre cei…

- Parlamentul irakian l-a demis duminica pe guvernatorul provinciei Ninive, unde un naufragiu s-a soldat cu 100 de morti, in special femei si copii, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Viorica Dancila, anunț de ULTIMA ORA din SUA: Ambasada Romaniei va fi mutata la Ierusalim (VIDEO)…

- Parlamentul irakian i-a demis, duminica, pe guvernatorul provinciei Ninive, Nawfel Akoub, si pe cei doi adjuncti ai sai, dupa tragedia de pe raul Tigru in care au murit 100 de oameni. Seful guvernului l-a acuzat pe guvernator de "neglijenta" si "deficiente clare" dupa ce 100 de oameni, majoritatea…

- Rompetrol Rafinare, parte a Grupului KMG International, a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de circa 5,26 miliarde dolari, cu 27% mai mare fata de cea din anul anterior, insa a incheiat anul cu pierderi de 23,068 milioane dolari, fata de un profit de 20,705 milioane lei in 2017, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a colectat, in ultimul trimestru din 2018, fonduri de peste 21 de milioane de dolari pentru campania electorala din 2020, care se adauga sumei de 106 milioane dolari ce a fost stransa de la inceputul lui 2017, transmite EFE, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a colectat, in ultimul trimestru din 2018, fonduri de peste 21 de milioane de dolari pentru campania electorala din 2020, care se adauga sumei de 106 milioane dolari ce a fost stransa de la inceputul lui 2017, transmite EFE. Potrivit unui comunicat…

- Uniunea Europeana a prelungit cu un an sanctiunile impotriva familiei si apropiatilor fostului presedinte tunisian Zine el Abidine Ben Ali urmariti in justitie pentru deturnare de fonduri, insa a eliminat de pe lista un fost ginere al presedintelui, Marouane Mabrouk, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…