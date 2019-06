Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, Edith Gonzalez i-a transmis un mesaj mai mult decat emoționant fiicei sale, Constanza, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Celebra actrița de telenovele Edith Gonzalez avea o relație speciala cu fiica ei, Constanza. Aceasta iși dorea foarte mult sa petreaca alaturi de Constanza de ziua…

- Actrița de telenovele Edith Gonzalez a incetat din viața joi, 13 iunie 2019. Acesta se afla in spital, unde a fost deconectata de la aparatele care o țineau in viața. Starea vedetei, care fusese diagnosticata cu cancer ovarian in urma cu trei ani, se agravase.

- Edith Gonzales a murit in dimineața zilei de 13 iunie, dupa o lupta de trei ani cu cancerul ovarian. A fost diagnosticata in 2016, anul in care a decis sa-și intrerupa proiectele artistice pentru a se dedica unei ”piese cu act infinit”, așa cum avea sa descrie lupta cu boala nemiloasa.

- Moartea lui Edith Gonzalez a lasat un gol imens in sufletele celor care au cunoscut-o și iubit-o. Cea numita regina telenovelelor s-a stins din viața la varsta de 54 de ani, din cauza cancerului ovarian.

- La doar 54 de ani, una dintre cele mai indragite actrițe de telenovele, s-a stins din viața, joi dimineața, intr-un spital din Mexico City. Actrița mexicana Edith Gonzalez fusese diagnosticata cu cancer ovarian și de col uterin in 2016. Anunțul a fost facut de jurnalistul Joaquin Lopez-Doriga, pe Twitter:…

- Cei prezenti vor depune coroane de flori, urmand sa se rosteasca si alocutiuni. De asemenea, va avea loc si un moment poetic, o expozitie de arta plastica, dar si prezentari despre opera si viata lui Mihai Eminescu. Opera si viata poetului vor fi prezentate publicului de catre scriitoarele Livia Iacob…

- Faceți cunoștința cu Iris. O tanara care sustine ca si-a folosit puterile paranormale ca sa desluseasca neintelesul mister al mortii designerului. Fata a venit cu o ipoteza care va soca o tara intreaga.