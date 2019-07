Sapte medici, angajati ai unui cabinet din Brasov care elibereaza atestate medicale pentru conducatorii auto, sunt cercetati, sub control judiciar, intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, potrivit Agerpres.

"Din cercetari a reiesit ca cei in cauza, in calitate de medici care isi desfasurau activitatea in cadrul unei comisii medicale, nu si-ar fi indeplinit atributiile de serviciu prevazute de legislatia in vigoare, care presupun obligatia de examinare…