- Deputatul Florin Roman a anunțat ca PNL depune in aceasta saptamana un proiect de lege prin care toate categoriile de salariați ai statului care sunt condamnați pentru corupție sau infracțiuni asimilate sa iși piarda pensiile.

- Nu exista un proiect, privind taxa de solidaritate, deci pare mai degraba o idee vânturata ca sa testeze opinia publica, decât un proiect pus în dezbatere, a declarat Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate, într-o postare pe Facebook."Taxa de solidaritate"?…

- ”Se lucreaza la un proiect, sunt mai multe variante. Ne bazam pe bun simț, pe multe altele pe care mulți nu le au. Vom discuta in Guvern, in Coaliție, apoi se va lua decizia. Sa nu facem speculații. Pe baza simularilor vom prezanta acest proiect, apoi decizia cea mai buna va fi luata și comunicata…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat luni pentru AGERPRES ca marti va depune la Parlament un proiect privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie. "Propunem desfiintarea Sectiei...

- Deputatul PNL Florin Roman a depus luni la Parlament un proiect de lege prin care propune modificarea Codului penal, astfel incat cei care ucid politisti sau jandarmi aflati in misiune sa fie condamnati cu inchisoare pe viata. "Ca deputat PNL, am depus luni un proiect de lege, in procedura…

- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat ca a depus la Senat, in procedura de urgența, un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul penal care prevede ca pedofilii, violatorii, criminalii și corupții sa fie exceptați de la eliberarea condiționata, transmite Mediafax.