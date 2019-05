Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, marioneta jalnica a oligarhului Victor Topa, condamnat în Moldova si evadat la Frankfurt, îsi reconfirma reputatia de individ care a adus în politica moldoveneasca limbajul suburban si practica linsajului public. Comentatorul politic…

- "Liderul PPDA, Andrei Nastase, marioneta jalnica a oligarhului Victor Topa, condamnat in Moldova si evadat la Frankfurt, isi reconfirma reputatia de individ dezaxat, care a adus in politica moldoveneasca limbajul suburban si practica linsajului public", scrie politologul

- Fostul director de știri de la Jurnal TV, Gabriel Calin, care de mai mult timp muncește în calitate de șofer de camion în Statele Unite, i-a facut o oferta liderului PPDA, Andrei Nastase, care s-a plâns ca salariul de deputat este prea mic și nu-i ajunge pentru nimic. Calin îl…

- Președintele Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leanca, a criticat gestul liderilor blocului politic ACUM de la intalnirea cu șeful statului, cand au refuzat sa de-a mana cu Igor Dodon.

- Presa din trustul Platon-Țopa îl menajeaza deschis pe liderul PPDA, finul de cununie al oligarhului condamnat Victor Țopa, Andrei Nastase. Portalul Newsmaker, declarat independent pe banii contribuabililor americani, a omis orice referința la Nastase din conferința de presa susținuta de catre…

- Exponentii blocului ACUM trebuie sa-si asume participarea la actul guvernarii, iar acest lucru presupune un dialog constructiv cu Partidul Democrat. De aceasta parere este analistul politic Corneliu Ciurea, într-un editorial publicat de portalului Hotnews.md. În caz contar, spune autorul,…

- Partidul Democrat din Moldova anunta ca a sesizat Comisia Electorala Centrala despre faptul ca, in ziua alegerilor din 24 februarie 2019, Andrei Nastase, copresedinte al Blocului electoral „ACUM Platforma DA si PAS”, a facut agitatie electorala in incinta sectiei de votare in care a votat.