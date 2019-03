Stiri pe aceeasi tema

- Lira sterlina s-a depreciat miercuri cu aproape 1% in raport cu dolarul si moneda euro, dupa ce Theresa May a cerut amanarea Brexit-ului pana la 30 iunie si a avertizat ca un Brexit fara acord de divort este in continuare posibil, informeaza Reuters. "I-am scris în această dimineaţă…

- Camera Comunelor a aprobat, joi seara, planul Guvernului Theresa May de a solicita amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana cel putin pe 30 iunie.Guvernul urmeaza sa ceara Uniunii Europene o amanare a Brexitului, scrie news.ro. Citește și: Tudorel Toader reacționeaza!…

- Parlamentul britanic voteaza miercuri daca accepta o retragere fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana, dupa ce deputatii au respins marti seara pactul negociat de guvernul Theresei May cu blocul european, transmite EFE. Camera Comunelor începe dezbaterea în jurul orei 14.30…

- Camera Comunelor va incepe dezbaterea in jurul orei 14.30 GMT, iar votul este prevazut a se desfasura dupa ora 19.00 GMT, intr-o zi cu intensa activitate parlamentara deoarece programul include, la ora 12.30 GMT, si o prezentare a ministrului Economiei, Philip Hammond, cu privire la previziunile…

- Parlamentul britanic a acceptat miercuri seara un amendament care mentioneaza angajamentul premierului Theresa May de a organiza in 14 martie un vot in Camera Comunelor cu privire la amanarea iesirii din Uniunea Europeana in cazul in care parlamentul respinge varianta unui Brexit fara acord, transmite…

- Cum ceasul Brexitului e pe cale sa bata miezul noptii, sansele ca un acord sa fie aprobat de parlamentul britanic sunt tot mai reduse, existând astfel posibilitatea unui Brexit fara acord - ceva ce multi considera a fi o eventuala catastrofa. În ianuarie, tentativa premierului Regatului…

- Premierul scoțian Nicola Sturgeon spune ca Theresa May ar trebui sa opreasca procesul de ieșire a Marii Britanii din UE și sa organizeze un nou referendum, in urma eșecului din Parlament, informeaza Reuters. Dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul pentru Brexit, Sturgeon a spus: "Nu mai putem…

- "Infrangere istorica a premierului si de luni de zile era evident ca aceasta se va intampla. S-a pierdut mult timp", a scris Nicola Sturgeon pe Twitter dupa ce tratatul a fost respins cu 432 de voturi contra si numai 202 pentru.Nicola Sturgeon a mai afirmat ca este momentul pentru a opri…