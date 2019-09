Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre germani sunt de parere ca democratia din tara lor este sub amenintare, iar cea mai mare ingrijorare este provocata de ascensiunea extremismului de dreapta, releva un sondaj YouGov, citat de DPA potrivit Agerpres Conform rezultatelor sondajului facut public joi, 53% dintre…

- Ministrul brazilian al economiei a apreciat joi ca Brigitte Macron, sotia presedintelui francez, este "intr-adevar urata", intr-un nou atac impotriva Primei Doamne a Frantei, deja insultata pentru fizicul ei de catre presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, informeaza vineri AFP preluat de agerpres.Vezi…

- "In aceste ultime luni am observat o diminuare a spatiului civic si democratic, caracterizat de atacuri impotriva aparatorilor drepturilor omului, restrictii impuse activitatii societatii civile", a declarat Michelle Bachelet, in conferinta de presa. E a vorbit si despre o "crestere" a numarului…

- Mojicia la nivel inal in politica pare sa devina regula. Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a postat un comentariu jignitor duminica la adresa primei doamne a Frantei, Brigitte Macron, in timp ce unul dintre ministrii sai l-a numit pe seful statului francez Emmanuel Macron „un cretin oportunist”.

- Fondatorul WikiLeaks Julian Assange va fi extradat în Statele Unite pentru a fi judecat pentru spionaj, a declarat duminica secretarul american Mike Pompeo pentru cotidianul ecuadorian El Universo, relateaza AFP. ”Am facut deja cererea, așa ca va fi extradat în Statele Unite”,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus la Osaka pentru summit-ul G20, ca nu este „deloc de acord” cu declaratiile presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a spus pentru Financial Times ca valorile liberale sunt invechite, informeaza France 24. „Trebuie sa spun ca nu sunt deloc de acord…

- Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a declarat ca nu exista vreun pericol pentru Programul National de Dezvoltare Locala și ca niciun proiect nu va fi oprit, așa cum a spus președintele Comisiei de Administrație Publica din Camera Deputaților, deputatul PNL Florin Roman, potrivit Mediafax."In…