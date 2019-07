Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat joi ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, in acest moment, optiunea sa este de a merge "in spatele altui candidat". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat ca voi merge cu un candidat,…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca nu ia in calcul o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de…

- Premierul Viorica Dancila a reactionat si a spus ca a cerut o ancheta de la doua ministere. "Nu trebuie sa ne jucam cu sentimentele unui copil. Eu am adoptat un copil. Sa nu faca o miza politica din sentimentele unui copil. Eu am trecut prin acest lucru. Nu e drept sa actionam politic si sa avem argumente…

- ”Cei care au spus acest lucru (n.r ca partidul va scadea sub 20% in sondaje) cred ca nu au ințeles foarte bine. Am spus ca s-ar putea ca in sondaje sa avem mai puțin de 23%, sa avem chiar 20%. Important pentru noi este modul in care vom acționa in perioada urmatoare pentru ca noi nu vrem o scadere…

- Presedintele interimar al social-democratilor, Viorica Dancila, a afirmat luni ca nu ar dori sa il judece pe fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, dar ar vrea sa schimbe modul de lucru al acestuia, fiind de...

- Președintele Klaus Iohannis cere demiterea de urgența a miniștrilor de Externe -Teodor Meleșcanu și de Interne- Carmen Dan pentru modul defectuos in care au fost organizate alegerile in țara și strainatate.Imediat dupa solicitarea președintelui, Carmen Dan a fost chemata la Palatul Victoria,…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a reiterat marți ca nu iși dorește conducerea partidului PSD, insa a fost sunata de mai mulți colegi care i-au cerut acest lucru.„Au fost colegi care mi-au spus ca aș fi cea mai potrivita și ca ar trebui sa-mi asum aceasta poziție dificila intr-un moment foarte…