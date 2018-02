Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Iordate, fosta Enache, infirma categoric, prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , zvonurile conform carora motivul divortului de Gabi Enache ar fi fost o presupusa relatie conjugala pe care ea ar fi avut-o cu Mihai Balasa, coechipier cu ex-sotul ei la FCSB. Tanara a explicat…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Dupa relația cu Laura Cosoi, Smiley nu și-a mai asumat nicio relație, asta nu pentru ca nu a avut o iubita oficiala, ci pentru ca a ajuns la concluzia ca daca lumea știe cat mai puține lucruri despre viața lui personala este mult mai fericit. Discret in ceea ce privește lumea lui, Smiley a facut declarații…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Primarul Lucian Morar si interpreta de muzica populara Ioana Pricop au facut o nunta istorica in Romania, cu 7.000 de invitati, in sapte sate, iar povestea lor de dragoste continua cel putin la fel de frumos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca tinerii insuratei se pregatesc de luna de…

- Nicolae Guta i-a cerut divortul amiabil Cristinei, insa focoasa blonda l-a refuzat, rupand orice cale de comunicare cu manelistul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a vorbit cu artistul, care a confirmat ruptura si a dezvaluit motivul pentru care au decis sa puna capat casniciei. (VEZI SI: Nicolae…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei. „2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta…

- Nicoleta Luciu este una dintre cele mai admirate femei din Romania. Cu 4 copii, vedeta arata demential, fiind greu sa ii gasesti un defect. Bruneta a decis sa imparta metoda perfecta de a scapa de vergeturi si cicatrici, folosind numai un ingredient. Nicoleta Luciu recomanda pentru toate femeile si…

- Gabriel Stefanescu, unul dintre cei mai indragiti copii de la “Romanii au talent”, a devenit barbat in toata regula. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce s-a ales de baietelul care, in 2012, cucerea sufletele romanilor cu cantecul sau la fluier. ( CITESTE SI: Gabriel Stefanescu de la Romanii…

- Scandalul politistului pedofil, Eugen Stan, a oripilat o tara intreaga. Acesta a agresat doi copii intr-un lift, la inceputul acestui an. Dupa ce a fost capturat, mai multe fapte extrem de grave au iesit la iveala. Pedofilul a comis o serie intreaga de infractiuni, timp de 8 ani de zile.Citește…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…

- Miron Cozma a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , la ce torturi va fi supus Eugen Stan in penitenciar. Conform spuselor celui supranumit “Luceafarul Huilei”, politistul pedofil are sanse mari ca, dupa gratii, sa fie violat cu coada de matura si sa fie legat de calorifer,…

- Denis Alibec nu a renuntat la calculator, asa cum, in prima faza, i-a spus lui Gigi Becali. Emilia Stroe, mama atacantului de la FCSB, a precizat ca fiul ei continua sa aiba computerul deoarece ii este foarte util, insa nu cum crede latifundiarul din Pipera. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va…

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Se anunta un an important pentru fostul premier, Dacian Ciolos. Acesta a venit cu un meaj pentru romani in prima zi din 2018. Ciolos a promis ca o sa fie un an foarte important si de aceea atransmis tuturor romanilor ca va munci si va face tot posibilul ca tara sa progreseze. Tocmai de aceea este…

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- Nicoleta Luciu a renuntat la viata de diva si s-a retras din lumina reflectoarelor la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a transformat total. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum isi petrece Nicoleta viata dupa ce s-a mutat din Capitala si a renuntat la viata profesionala. (CITESTE SI: Nicoleta…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Coalitia PSD-ALDE a modificat in Parlament legile justitiei, desi a fost contestata la scena deschisa. Ambasadorii, procurorii, judecatorii, dar si protestele de strada nu i-au oprit pe cei de la putere. In acest context, sefa Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Coalitia PSD-ALDE a modificat in Parlament legile justitiei, desi a fost contestata la scena deschisa. Ambasadorii, procurorii, judecatorii, dar si protestele de strada nu i-au oprit pe cei de la putere.Citeste si: Noile legi ale justitiei aduc Romania intr-un…

- Brigitte Sfat l-a parasit o noapte intreaga pe Ilie Nastase si a facut chef ”cu tot tacamul” in Bamboo, unul dintre cele mai selecte cluburi de noapte din Capitala. Sotia fostului mare tenismen a dansat pana la epuizare si a consumat doar bauturi fine. Bruneta nu s-a distrat singura, ci alaturi de sora…

- Elevii claselor a XII-a și a XI-a de la profilul științe sociale, de la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din Focșani, au organizat, la finalul saptamanii trecute, o activitate in memoriam regelui Mihai I de Romania, prin care au omagiat personalitatea acestuia și rolul sau marcant…

- Se intorsese falit din America, dar si-a revenit in Romania. Celebrul "Casanova de la MasterChef", Gabi Godeanu, s-a umplut de bani si si-a facut restaurant! Dupa ce a ajuns inapoi in Bucuresti, a reluat o afacere pe care o abandonase, o rotiserie in Colentina, iar lucrurile au evoluat. ( CITESTE SI:…

- Prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Nelson Mondialu’ l-a ”spulberat” pe Strugurel Irlandezu, pe care l-a numit “maimuta de circ” si “libidinos”. In plus, interlopul clujean l-a acuzat pe cel care l-a amenintat ca, impreuna cu familia sa, isi castiga existenta din cersit. (VEZI SI:…

- Politia Capitalei face declaratii oficiale in legatura cu crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Recent, a fost facuta publica inregistrarea video in care Magdalena Serban o impinge pe Alina Ciucu pe sinele de metrou, la satia Dristor 1. Femeia se afla in arestul Politiei Capitale de miercuri.…

- Vestea anului in Romania vine tocmai din Las Vegas! Da, cunoscutul om de afaceri, producator de filme si actor s-a casatorit cu Angela Martini, un fost Miss Universe! Iar felul in care cei doi au spus ”hai s-o facem” este, de-a dreptul, uluitor! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat detalii despre…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Regele Mihai I și regina Ana au participat, pe 7 noiembrie 2004, la festivitațile organizate la Marașești cu ocazia sarbatoririi Patronului Spiritual al orașului, Arhanghelul Mihail. Fostul monarh al Romaniei a fost intampinat de prefectul de atunci Catalin Vrabie, primarul de la acea vreme, Emilian…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- "Inaintea zilei de 1 Decembrie, presedintele a facut declaratii care politizau Ziua Nationala. De asemenea, discursul de Ziua Nationala a fost menit sa imparta Romania in doua. A gasit acest moment potrivit sa arate ca exista doua Romanii - una a lui si a sustinatorilor lui si alta a celor care nu…

- In weekend-ul recent incheiat, Elena Basescu si Catalin Tomata si-au ”oficializat” relatia la NUBA, un select club de noapte, unde au iesit sa se distreze. EBA a trecut, in mod clar, peste divort si acum se bucura din plin de povestea de dragoste in care este implicata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- Speak e indragostit nebuneste de ”Libelula” lui, asa ca a facut pasul urmator: a prezentat-o parintilor! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum a reactionat mama cantaretului cand a cunoscut-o pe Stefania si ce parere are despre focoasa bruneta. ( CITESTE SI: Speak a confirmat relatia cu…

- „Mai sunt multe de facut. In primul rand, cred ca exista o dezbinare intre romani si cred ca acesta ar trebui sa fie principalul obiectiv al Centenarului, acela de a uni romanii. Sunt convinsa ca noi, romanii vom reusi, in al XII-lea ceas, sa ne unim eforturile si sa fim o singura inima si sa bata…

- DC News va prezenta cele mai importante declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis. - Am avut romani bravi care nu ezitat sa se jertfeasca pe campurile de lupta - A fost un parcurs greoi si anevois, insa astazi vorbim de o Romania membra a NATO si UE - Determinarea si curajul…

- Dupa ce intreaga Romanie l-a dat disparut, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta fotografii exclusive cu "Regele" Florin Salam. Din nefericire pentru fanii celebrului manelist, Florin este de nerecunoscut si nu pare deloc intr-o forma fizica buna, imaginile fiind ingrijoratoare. ( CITESTE…

- A fost prins conducand fara permis, iar acum a venit momentul sa plateasca pentru asta. Judecatorii au emis o hotarare definitiva in cazul partenerului de scena al Mirabelei Dauer, care a fost condamnat la inchisoare! Ce-i drept, pedeapsa este cu suspendare, dar cantaretul are o intreaga lista de obligatii…

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a avut parte de un scandal de toata frumusetea, in plina strada, din cauza catelusei sale. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o pe frumoasa bruneta in timp ce-si apara ca o tigroaica animalutul de companie, la care ”atentase” catelul unui domn cam... recalcitrant.…

- Impresionata de lupta teribila pentru viata pe care Ana o duce la doar 13 ani, Madalina Ghenea s-a decis sa ii vina in ajutor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a pus-o in legatura pe actrita cu matusa adolescentei. Dupa ce au vorbit la telefon, Madalina Ghenea a mers la spitalul Fundeni, unde este…

- Senatorul Traian Basescu a declarat luni ca parlamentarii UDMR, initiatorii initiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania, urmaresc sa-i umileasca pe romani si sa faca din aceasta data o zi nationala a Romaniei."Nu…