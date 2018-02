Decizia CCR care a dus la pierderea a 148 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca in 2017 au fost inchise 275 de dosare, iar 148 de milioane euro, reprezentand prejudiciile stabilite in aceste cazuri, nu mai pot fi recuperati, in urma deciziei CCR privind abuzul in serviciu. "Ca urmare a deciziei Curtii…

- "Exista sectoare in domeniul achizitiilor publice in care coruptia este generalizata. De multe ori, atribuirea contractelor sau platile aferente contractelor sunt conditionate de primirea unor sume de bani mascate prin intelegeri frauduloase sau contracte fictive". Declaratia apartine procurorului…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca jumatate din activitatea DNA are ca obiect investigarea faptelor de abuz in serviciu, iar datele statistice arata ca Romania nu are...

- 148 de milioane de euro! La atat se ridica prejudiciul din dosarele de abuz in serviciu inchise anul trecut de procurorii DNA, ca urmare a deciziei CCR privind abuzul in serviciu. In toate cazurile s-a constatat ca autoritațile centrale sau autoritațile locale au pierdut bani prin incalcarea legislației…

- Politistii brasoveni efectueaza joi perchezitii in patru judete intr-un dosar de spalare a banilor, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind estimat la aproximativ 1,5 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al IGPR, 12 perchezitii au loc in judetele Arad, Bistrita-Nasaud,…

- Compania Aeroporturi a organizat luni, 29 ianuarie 2018, licitatia pentru asigurarea curateniei in Aeroportul Henri Coanda, Potrivit datelor furnizate de CNAB la solicitarea Agerpres, comisia tehnica a analizat ofertele transmise de societatile specializate in domeniu, urmand ca firma castigatoare…

- Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, opt perchezitii in municipiul Bucuresti si pun in executare 13 mandate de aducere intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, respectiv complicitate la comiterea acesteia, in domeniul prestari servicii. Prejudiciul creat…

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, a scris pe Facebook ca a respectat legea și ca spera ca soluția care urmeaza sa fie pronunțata in cazul sau sa fie in raport cu probele de la dosar, cu toate ca are rezerve in legatura cu judecatorul care gestioneaza cauza.

- Politistii din Olt efectueaza 17 perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 14 mandate de aducere, informeaza Politia Romana. La data de 16 ianuarie…

- In aceasta dimineața, se desfașoara 20 de percheziții, in Bucuresti, Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov, la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice, intr-un dosar cu un... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sefii de la societatea de termoficare a judetului Botosani au fost trimisi in judecata de procurorii DNA. Acestia sunt acuzati de afaceri cu contracte de mentenanta a unor motoare de cogenerare din cadrul institutiei. Prejudiciul a fost estimat de procurori la aproape 2.5 milioane de lei.

- Sentinta definitiva emisa de Curtea de Apel Timisoara in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli de catre Consiliul Judetean Timis, dosar in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, prevede si modul in care trebuie recuperate prejudiciul…

- Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului de aceasta firma este de 9,24 milioane lei, reprezentand TVA si impozit pe profit, potrivit unui comunicat al ANAF. ”In fapt, societatea a efectuat, intr-o perioada relativ scurta, un numar de 78 de operatiuni de import din…

- Polițiștii specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita efectueaza 16 perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro, prin infractiuni economice. Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratorului…

- Compania Tel Drum contesta sechestrul pus de procurorii DNA. In acest dosar, Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene. Prejudiciul estimat de procurori este de aproape 30 de milioane de euro. Procesul…

- Politistii efectueaza miercuri dimineata 5 perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea infractiunii de delapidare, cu consecinte deosebit de grave, prejudiciul cauzat fiind de peste 5 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a declarat, vineri, intr-un interviu pentru Libertatea ca in 2017 au fost achitate 39 de persoane ca urmare a deciziei CCR privind abuzul in serviciu. Kovesi a fost intrebata de numarul de achitari, acesta fiind des utilizat de propaganda PSD si ALDE pentru…

- Emil Boc a explicat ca pentru ca cetațenii sa nu sufere din cauza deciziilor luate la nivel național, se vor pierde din bugetul local aproximativ 28 de milioane de euro, o treime din bugetul de investiții. „Pierderea aceasta de 28 de milioane de euro rezulta din diminuarea cotelor din…

- Primarul Emil Boc a decis sa nu majoreze impozitele și taxele locale, deși bugetul Clujului va fi mai gol cu 28 de milioane de euro, în 2018. ”Am decis sa propun Consiliului Local aprobarea aceluiași nivel al impozitelor și taxelor locale ca și în…

- In ciuda "iresponsabilitatii fiscale a Guvernului", darile nu cresc la Cluj in 2018 Primaria Cluj-Napoca nu marește impozitele și taxele locale pentru anul 2018. "Am decis sa propun Consiliului Local aprobarea aceluiași nivel al impozitelor și taxelor locale ca și în anul 2017. Nu consider…

- Mai multe persoane din conducerea firmei de termoficare din Botosani, inclusiv directorul general, sunt urmarite penal de catre procurorii DNA pentru abuz in serviciu, fiind suspectate ca au incheiat un contract de mentenanta cu o firma care nu era autorizata sa presteze astfel de activitati. In cauza,…

- Potrivit lui Boc, municipiul Cluj-Napoca, care este unul dintre cele mai mari din tara, ar putea pierde o treime din bugetul anului 2018, respectiv 28 de milioane de euro, ceea ce ar pune in pericol anumite proiecte ale orasului. Pierderea de bani deriva, dupa cum a explicat primarul, din diminuarea…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat ca bugetul local va pierde, în 2018, 28 de milioane de euro în urma modificarilor fiscale facute de Guvern. ”Așa cum arata azi bugetul pe anul 2018 el conține o pierdere de 28 de milioane de euro…

- Fostul ministru delegat pentru Invațamantul Superior Mihnea Costoiu este audiat la DNA. In urma cu cateva saptamani, acesta a fost pus sub invinuire de procurorii DNA in dosarul lui Dinu Pescariu, relateaza Antena 3. Costoiu si fostul tenismen Dinu Pescariu au fost plasati sub control judiciar…

- Primaria Timisoara risca sa fie obligata la restituirea unei finantari europene de peste 20 de milioane de lei, bani alocati pentru realizarea sistemului de management al traficului. Avertismentul ii apartine chiar managerului de proiect, care se spala pe maini de orice responsabilitate pentru pierderea…

- Politisti de investigare a criminalitatii economice din Prahova efectueaza, la aceasta ora, 16 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice, intr-un dosar cu un prejudiciu prin evaziune de 2.133.549 delei, iar in urma spalarii banilor , de 6.152.575 de lei.…

- Afaceristul George Soros are o condamnare penala definitiva in Franța pentru o frauda bancara de milioane. Mai precis, potrivit Antena 3, care citeaza „Lumea justiției”, in anul 1988 Soros a inființat un grup de investiții – Quantum Funds, care a operat prin intervenții pe piețele bursiere in state…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro.SONDAJ - Semnal de ALARMA: Increderea romanilor in Justiție s-a prabușit. Increderea in Biserica…

- In Romania afacerile dubioase pe banii statului au fost dintotdeauna o practica obisnuita. In perioada interbelica, considerata de mitologiile istorice drept idilica si infloritoare, au avut loc printre cele mai mari tunuri dat statului roman. Majoritatea au fost facute de straini, cu complicitatea…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro. "Mai mult de un sfert din inculpatii trimisi in judecata in 2016 au comis infractiuni de…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro."Mai mult de un sfert din inculpatii trimisi in judecata in 2016 au comis infractiuni de abuz…

- Procurorul-șef al DNA Laura Codruța Kovesi a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de...

- Procurorul-șef al DNA Laura Codruța Kovesi a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro, potrivit Romania TV.Mai mult de un sfert din inculpatii trimisi in judecata in 2016 au comis infractiuni…

- Procurorul-șef al DNA Laura Codruța Kovesi a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro. "Mai mult de un sfert din inculpații trimiși în judecata în…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social, ca in aces an, din cauza deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) de redefinire a abuzului in serviciu, 245 de dosare au fost clasate, iar prejudicii de 188 de milioane…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social, ca anul trecut in rechizitoriile pe care DNA le-a facut pe infractiunea de abuz in serviciu sechestre instituite de procurori au fost de 263 milioane de euro. Anul acesta,…

- Protagoniștii celui mai mare scandal de corupție al momentului, dosarul TelDrum, revin marti in fața procurorilor Anticorupție. Marţi, procurorii anti-corupţie instituie sechestrele asiguratorii asupra averilor deţinute de cei inculpaţi în dosar, fie că e vorba de proprietpţi,…

- Procurorii DNA au impus sechestru pe averea presedintelui PSD Liviu Dragnea si a celorlalte persoane implicate in dosarul Tel Drum. Inculpatii urmeaza sa se prezinte la DNA pentru a le fi adusa la cunostinta aceasta masura. In acest dosar, Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infractional…

- Procurorii DNA au impus sechestru pe averile persoanelor implicate in Dosarul Tel Drum, masura vizandu-l si pe liderul PSD Liviu Dragnea. Conform procedurii, cei vizati de sechestru ar urma sa se prezinte la DNA pentru a le fi adusa la cunostinta masura decisa. In acest dosar, Liviu…

- In cursul zilei de 19 noiembrie a.c., polițiștii sibieni au reținut un barbat in varsta de 34 de ani, banuit ca, prin activitați economice ilicite, a prejudiciat statul cu suma de aproximativ 2 milioane de lei. Read More...

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru s-a prezentat, marți dimineața, la sediul central al DNA, iar potrivit unor surse neoficiale, aceasta s-a întors la munca. Mihaiela Iorga a folosit intrarea din spate a instituției, nu intrarea principala, probabil pentru a trece neobservata.…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, a postat un mesaj dur pe pagina sa de socializare. Intr-o nota ironica, Raluca Pruna critica pragul pentru abuzul in serviciu și spune ca se aștepta la un razboi, fara reguli, impotriva justiției care va lasa doar victime. Fostul ministru al Justiției, Raluca…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna afirma ironic, pe Facebook, ca de maine se va spune ca 21 de milioane de euro este un prag rezonabil pentru abuzul in serviciu, facand referire la prejudiciul din dosarul in care a fost inceputa urmarirea penala impotriva lui Liviu Dragnea. Ea mai spune ca,…

- Laura Codruta Kovesi primeste o lovitura dura de unde se astepta mai putin. Chiar conducatorul tezei sale de doctorat sustine ca procurorii fac abuz in legatura cu acuzatiile de abuz in serviciu si propune ca infractiunea sa iasa de sub competenta DNA. Profesorul doctor Viorel Pașca de la Facultatea…

- Profesorul doctor Viorel Pașca de la Facultatea de Drept a Universitații de Vest din Timișoara – cel care a coordonat teza de doctorat a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi – arata, intr-un articol de specialitate, ca una dintre soluții este redefinirea abuzului in serviciu intr-o forma care sa duca la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este suspect in Dosarul TelDrum și cel mai probabil procurorii DNA vor incepe urmarirea penala pe numele sau, potrivit stiripesurse.ro. Conform surselor judiciare, Liviu Dragnea este acuzat de nu mai puțin de cinci infracțiuni: abuz in serviciu, frauda cu fonduri europene,…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane impreuna cu politistii francezi au destructurat o grupare formata din romani care ar fi furat sisteme de navigatie si volane de la autoturismele de lux ale unor reprezentante auto din Franta, prejudiciul in acest dosar fiind de 1,3…