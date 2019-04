Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei intalniri informale privind vizita Papei Francisc la Blaj, programata pentru data de 2 iunie 2019, parintele vicar general Cristian Barta, de la Arhiepiscopia Majora Greco-Catolica de la Blaj a vorbit, marți, despre importanța evenimentului, despre ceremonia care va avea loc pe Campia…

- Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanașu, e de parere ca vizita in Romania a Papei Francisc și pelerinajul acestuia in maghiarime ar fi de fapt un adevarat turneu electoral in favoarea UDMR:CITEȘTE ȘI: Medicii fac lumina: Supa de pui, solutie impotriva…

- Organizatorii vizitei Papei Francisc la Iasi, care este anuntata pentru data de 1 iunie, au declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca pana acum s-au inregistrat, la parohiile catolice din Moldova si Bucovina, peste 30.000 de pelerini. Acestia vor primi un permis care le va facilita accesul in…

- Prevenirea actelor de abuz comise asupra minorilor reprezinta o ''provocare urgenta'' pentru Biserica Catolica, a transmis Papa Francisc intr-un mesaj rostit duminica, cu patru zile inainte de debutul unei reuniuni cruciale pe aceasta tema, relateaza DPA preluata de Agerpres. ''Va indemn sa…

- Papa Francisc a respins cu fermitate, luni, cu ocazia unei conferinte de presa ce a fost organizata în avionul care îl aduce la Vatican dupa o calatorie în Panama, orice repunere sub semnul întrebarii a celibatului preotilor din

- Papa Francisc a reamintit ca miercuri va pleca in Panama pentru a participa la Ziua Mondiala a Tinerilor (ZMT) si le-a cerut credinciosilor sa se roage pentru acest eveniment religios, pe care l-a considerat "foarte frumos si foarte important pentru drumul Bisericii", relateaza duminica EFE, potrivit…