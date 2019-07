Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer sub influența alcoolului și a drogurilor a fost prins in urma unei tamponari, in Oradea. Polițiștii l-au testat in urma accidentului și au constatat ca bause și consumase substanțe interzise. Accidentul a avut loc vineri dimineața in Oradea, iar in tamponare au fost implicate mai multe autovehicule,…

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) au descoperit, vineri, 100.000 de tigarete de contrabanda in interiorul unui autoturism oprit in trafic in Capitala, soferul autovehiculului fiind plasat, sambata, sub control judiciar. Potrivit DGPMB,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, sambata, in jurul orei 20, politistii rutieri au depistat, cu ajutorul aparatului radar, un autoturism care se deplasa cu viteza de 127 km/h, pe DN 64, in localitatea Gradinari. "Intrucat conducatorul auto nu a respectat semnalul…

- Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, decizia definitiva in dosarul in care secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce, pe 11 mai 2018,…

- Un barbat din Oltenita s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins conducand haotic si cu viteza pe Bulevardul Republicii. Politistii au stabilit ca nu detine permis de conducere si mirosea puternic a alcool.

- Judecatorii din Iasi au considerat ca un sofer acuzat de ucidere din culpa in urma unui accident rutier mortal nu poate fi condamnat deoarece vina i-a apartinut exclusiv victimei. Dumitru Alin M. a fost judecat in ultimii ani, perioada in care au fost efectuate mai multe expertize si experimente judiciare…

- Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a fost prins de polițiști in timp ce transporta nu mai puțin de 5.000 de pachete de țigari de contrabanda. Barbatul a fost prins sambata in timpul unei actiuni a Poliției din Siret pentru prevenirea prevenirii evenimentelor rutiere și combaterea traficului…

- Un eveniment incredibil a fost inregistrat in comuna Brodina, județul Suceava. O mașina a poliție care pornise pe urmele unui contrabandist, dar oamenii legii au avut un șoc cand au constatat ca urmaritul avea și "ajutoare". Echipajul de poliție a plecat in urmarirea unui autovehicul care transporta…