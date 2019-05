De azi, APIA virează banii în conturile crescătorilor de animale! Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura da o veste buna pentru crescatorii de animale, in sensul ca de azi, 31 mai 2019, va incepe sa vireze in conturile acestora plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale. Prin comunicatul de presa remis site-ul Agrointeligenta, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

