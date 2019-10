Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, spune ca in cazul in care cele sase formatiuni politice care au daramat Guvernul prin motiune de cenzura nu reusesc sa creeze o majoritate, atunci social-democratii iau in calcul sa faca ei o noua majoritate. Dancila a precizat ca deocamdata…

- USR cere punerea pe ordinea de zi a parlamentului și votarea pâna marți a inițiativei „Fara penali”, a legii de abrogare a recursului compensatoriu și a celei privind alegerea primarilor și șefilor de de consilii județene în doua tururi. „Premierul desemnat, președintele…

- Ludovic Orban a fost propus, de președintele Klaus Iohannis, pentru a forma un nou guvern, dupa demiterea echipei conduse de Viorica Dancila. Primul lider din strainatate care il felicita pe președintele PNL este Andrei Nastase, primarul Chișinaului.Andrei Nastase spera ca prin venirea lui…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a fost daramat in Parlament. Cum alegerile anticipate sunt doar un slogan de campanie imbrațișat de aproape intreaga fosta Opoziție, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, se va ajunge la instalarea unui guvern de tranziție. Cel…