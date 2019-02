Dancila il contrazice pe ministrul sau de Finante: OUG 114 se va modifica unde sunt probleme

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget de stat pe 2019 prevede reducerea cu 33,86%, fata de executia preliminata pe 2018, a creditelor bugetare destinate sustinerii cultelor religioase, care constau in principal in bani alocati pentru construirea si intretinerea lacaselor de cult, de la 213,2 la 141 milioane lei.…

- Scriitorul si filosoful Mihai Sora critica gafele pe care membrii Guvernului le fac la Bruxelles, dupa ce Romania a preluat Presedintia Uniunii Europene. "Am plans vazand ce serpi si broaste le ies pe gura la Bruxelles", scrie Sora, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila si ministrul Agriculturii,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BRD) este pe rosu vineri, dupa prima ora de tranzactionare, indicele principal BET inregistrand o scadere de 0,31%. Rompetrol Rafinare, -6,17%, si Med Life, -3,85%, au inregistrat printre cele mai mari minusuri dupa prima ora. Joi, BVB a incheiat ziua pe rosu, indicele…

- Toti salariatii de la stat vor primi, incepand cu 1 ianuarie 2019, indemnizatie de hrana, reprezentand doua salarii minime pe economie. "Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti salariatii vor primi anual doua salarii minime pe economie drept indemnizatie de hrana. Era o prevedere in ordonanta…

- Bursa de Valori Bucuresti este, in acest moment, puternic afectata de masurile fiscale anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici. Mai exact, piata bursiera romaneasca a scazut deja cu 7% la primele ore ale diminetii, dupa ce Guvernul a anuntat, printre altele, plafonari de preturi…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca suma alocata Fondului de investitii al administratiei locale este de 10 miliarde de lei. In momentul in care a fost corectata de ziaristi, care i-au spus ca Liviu Dragnea a inaintat suma de 10 miliarde de euro, Dancila a precizat ca poate asa este.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a somat, sambata, Cabinetul Dancila sa ia masuri cu privire la confiscarea in masa a autoturismelor inmatriculate in tara noastra ale romanilor din Italia. Solicitarea liderului liberalilor vine in contextul schimbarii Codului rutier italian. "Guvernul Romaniei…

- Deficitul bugetar din perioada ianuarie - octombrie 2018 a crescut de 2,8 ori ca pondere in PIB si de 3,2 ori ca valoare, fata de aceeasi perioada a anului trecut, reiese din declaratiile facute marti de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. Oficialul de la Finante, a spus, marti,…