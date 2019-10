Dăncilă, despre Iohannis: Un preşedinte arogant, cu alură de dictator "Avem o tara dezbinata. Avem un presedinte care a impartit tara intre cei buni si cei rai, intre cei care merita si cei care nu merita, un presedinte care nu se uita la parintii si bunicii nostri, un presedinte care vrea Guvernul meu, un presedinte care vrea Parlamentul meu, un presedinte care se uita cu dispret catre romani, un presedinte care a aruncat tara in aer. (...) Au daramat jos un guvern si au pus in loc nimic'', a spus Dancila.



Ea le-a spus celor prezenti ca actualul presedinte are "alura de dictator", ca este arogant, ca nu iubeste romanii si incalca Constitutia tarii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

