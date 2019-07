Dancila, contrata dur in Parlamentul European la prezentarea bilantului: Guvernul dvs nu se ridica la inaltimea UE! Premierul Viorica Dancila a efectuat, marti, o vizita de lucru la Strasbourg, ocazie cu care a prezentat in plenul Parlamentului European bilantul presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.



In programul premierului a figurat si o intalnire cu noul presedinte al Parlamentului European, David Sassoli.



Interventia premierului Dancila in PE a fost programata sa inceapa la ora 16 si a avut loc intr-o sala aproape goala.



In discursul sau, sefa Executivului a vorbit despre realizarile Guvernului de la Bucuresti si ale functionarilor care si-au indeplinit sarcinile.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

