Dăncilă, atacată dur în Parlamentul European Copresedintele grupului Verzilor din Parlamentul European, Philippe Lamberts, i-a transmis Vioricai Dancila ca guvernul pe care il conduce nu se ridica la inalțimea Europei. El a afirmat ca Romania merita „ceva mai bun”. „Sincer, spectacolul pe care ni-l da guvernul dumneavoastra nu este la inalțimea Europei și nici la inalțimea Romaniei. Romania merita ceva mai bun”, i-a transmis Philippe Lamberts Vioricai Dancila, in plenul Parlamentului European. El a adaugat ca guvernul roman e „obsedat” de ideea ca justiția trebuie controlata. „ E un Guvern care pare sa fie obsedat de idee ca justiția trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

