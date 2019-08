Intrebata daca are sa iși reproșeze ceva cu privire la mandatul sau, Ana Birchall a declarat jurnaliștilor: 'Nu am nimic sa imi reproșez. Vom mai avea timp sa discutam. O saptamana frumoasa!'. Aceasta nu a dorit sa faca declarații suplimentare și a intrat in graba in sediul Ministerului Justiției.

Amintim faptul ca Viorica Dancila este așteptata sa trimita astazi la Palatul Cotroceni noile propuneri de miniștri: judecatorul Dana Girbovan la ministerul Justiției, Șerban Valeca la ministerul Educației și Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne.

Vezi șide persoane, in.…