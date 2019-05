Stiri pe aceeasi tema

- Dan Coroian-Vlad, un roman stabilit in Auckland, Noua Zeelanda, este unul dintre primii romani care au votat pentru alegerile europarlamentare. In Noua Zeelanda, secția de votare s-a deschis duminica la ora 7 dimineața, adica sambata ora 22:00, ora Romaniei. Romanul a publicat un mesaj sambata seara,…

- Mesa jul președintelui PNL Sighetu Marmatiei, Av. Daniela Onița-Ivașcu:”Pe 26 mai vom caștiga alegerile și vom pune Romania și Sighetul Marmației in primul rand” Dragi sigheteni, dragi maramureșeni! Vreau sa va mulțumesc pentru aceasta luna in care ne-ați primit in casele dumneavoastra. Ne-am intalnit…

- „Voi fi acuzat ca fac campanie, dar este normal” Mesajul public adresat de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis: „Buna seara! Dragi romani, avem referendum pe 26 mai. Am semnat astazi decretul și am convocat acest referendum impreuna cu alegerile europarlamentare. Va aștept la vot, la referendum și…

- ”Haideți la vot și votați cum va indeamna conștiința!”. Acesta este principalul mesaj transmis salajenilor, implicit zalauanilor, de Dacian Cioloș, (președintele PLUS) candidatul de pe prima poziție al Alianței 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Principalii candidați ai Alianței…

- ”Haideți la vot și votați cum va indeamna conștiința!”. Acesta este principalul mesaj transmis salajenilor, implicit zalauanilor, de Dacian Cioloș, (președintele PLUS) candidatul de pe prima poziție al Alianței 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Principalii candidați ai Alianței…

- Președintele USR spune ca alegerile europarlamentare sunt despre a face din Romania „o țara europeana care conteaza, sau o țara gri, la marginea Europei”. Laura Ștefanuț a discutat cu Dan Barna despre alegerile europarlamentare, despre care sunt garanțiile ca, odata ajunși la putere, oamenii noi nu…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, sâmbata, la Braila, ca Alianța USR-PLUS își propune sa câștige șapte sau opt mandate la alegerile europarlamentare, dar ca miza acestui scrutin este mobilizarea oamenilor sa mearga la vot, transmite Mediafax.Dan Barna a spus ca și-ar dori ca…

- Biroul Electoral Central a respins, joi, alianta USR PLUS, la alegerile euruparlamentare. Astfel, cele doua formatiuni politice sunt obligate sa intre in alegeri separat. Motivarea BEC a fost aceea ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS, in Registrul partidelor…