Dan Barna îl taxează pe Andrei Caramitru: O tâmpenie ”Andrei Caramitru a folosit total neinspirat și greșit o metafora, argumentand efectele unei guvernari PSD. Acea comparație cu plecarea atator romani in diaspora, ca in fiecare an pierdem un oraș mare, el a comparat-o ca un Holocaust. E o comparație nefericita. Lucru pe care nu-l vedem la ceilalți politicieni, și l-a asumat, șia- cerut scuze, a admis ca a facut o greșeala. Este o greșeala, fara nicio discuție. Andrei spune lucrurile pe nume și deseori sare calul in terminologie. Lucru pe care i l-am reproșat și eu, voi avea o discuție cu el in cursul zilei de maine. Lucrurile sunt foarte clare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

