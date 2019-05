DAEA, raport SUBLIM de control: Nicio roșie stricată Primele roșii produse de fermierii care beneficiaza de subvenții de la stat sunt excelente, releva un control facut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara. In aceasta perioada se efectueaza controale in piețe și la locul de producție (sere și solarii) dupa recoltare, in vederea prelevarii de probe de roșii de la producatorii inscriși in Programul guvernamental de sprijin pentru tomate, in scopul determinarii calitații acestora, in special pentru a determina eventuala prezența a reziduurilor de pesticide. De la ieșirea pe piața a primelor tomate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Controale la comerciantii de legume si fructe. Ministerul Agriculturii vizeaza calitatea, nivelul de pesticide si etichetarea. Inspectorii MADR iau toate masurile care se impun in aceasta perioada pentru ca loturile de legume și fructe de proveniența autohtona, expuse la vanzare, sa indeplineasca cerințele…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in colaborare cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a reluat in 2019 actiunile de control incepute anul trecut. Scopul acestora este…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, in comuna Colibasi din judetul Giurgiu, ca sprijinul din programul pentru producatorii autohtoni de tomate trebuie sa fie dublat pentru ca acestia sa isi faca sere incalzite si sa fie rosii romanesti in piata pe tot parcursul…

- Programul de sprijin pentru tomate, aflat in al treilea an de implementare, a inregistrat pentru ciclul I de productie 15.337 de cereri de inscriere in program, dintr-un total de 18.500 de fermieri interesati, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) intr-un comunicat remis marti…

- Pana la data de 1 aprilie 2019 au fost inscrisi in programul de sustinere a productiei de usturoi un numar de 136 producatori agricoli din intreaga tara, din cei 299 de fermieri doritori sa beneficieze de ajutorul de minimis de 1.000 euro pe hectarul cultivat, a anuntat, marti, Ministerul Agriculturii…

- In perioada ianuarie-martie 2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale impreuna cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor au continuat activitațile de control pentru a evalua corectitudinea practicilor…

- Aproape 40% din patiseii, cofetarii, pizzerii, restaurante, unitați fast-food și magazine alimentare substituie preparatele din lapte cu specialitați obținute din grasimi hidrogenate, concomitent cu dezinformarea consumatorilor, conform unui control facut in perioada ianuarie-martie 201 de catre Ministerul…

- Primele rosii romanesti subventionate de stat cu 3.000 de euro vor aparea in piete de Paste, spun fermierii. Programul de subventionare a tomatelor cultivate in sere si solarii continua si in 2019. Ministerul Agriculturii aloca anul acesta 50 mil. euro, cat pentru aproape 17.000 de legumicultori. Fermierii…