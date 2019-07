Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic s-a produs in aceasta dimineața in Insula Creta, Grecia. Seismul a avut magnitudinea de 5.3 pe scara Richter și s-a produs la ora locala 4.40. Speriati, localnicii si turistii spun ca seismul a durat in jur de 5 secunde. „Este cutremur in Creta. Suntem la 40 de mile de epicentru.…

- Un cutremur de 5 grade pe scara Richter a fost inregistrat, vineri la amiaza, in Grecia. Initial, cutremurul fusese anuntat de 5,3 grade. Seismul s-a produs la o adancime de 13 km. Acesta a fost inregistrat la 24 de km distanta de Atena. Seismul s-a sismtit destul de tare, iar oamenii speriati au iesit…

- Potrivit Centrului Seismologic Euromediteranean, cutremurul s-a produs la adancimea de 13 kilometri si a avut intensitatea de 5,2 grade. Seismul a fost resimțit din plin in Atena, unde mii de loclanici și turiști au ieșit pe strazi. The post Cutremur puternic in Grecia. Regiune afectata de seism. Video…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade a avut loc, astazi, in zona orasului grec Atena, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Seismul de 5,3 grade s-a produs la ora locala 14:13, la adancimea de doar zece kilometri, scrie mediafax.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.3 grade pe scara Richter a avut loc vineri in zona orasului grec Atena, anunta Centrul European de Geofizica. Seismul s-a resimțit puternic și in Capitala Greciei, fiind primul cutremur mai mare care lovește orașul din 1999 și pana acum.

- ALERTA: Romania, ZGUDUITA de un nou cutremur puternic! Vezi ce magnitudine a avut seismul Un nou cutremur a avut loc in Romania. Seismul s-a produs in județul Vrancea și a avut magnitudinea de 3,7 grade si s-a produs la o adancime de 66 km. informeaza INFP. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Cutremur PUTERNIC, cu magnitudinea de 5,1: Seismul a fost resimtit si in Capitala Un cutermur de 5,1 grade pe scara Richter a zguduit puternic Japonia, chiar inainte de vizita președintelui american Donald Trump, seimsul fiind resimțit și in capitala nipona Tokyo. Cutremur in Japonia. Potrivit informațiilor…

- Un seism cu magnitudinea de 5,1 grade s-a produs sambata in prefectura Chiba, fiind resimțit și la Tokyo, unde in cateva ore urmeaza sa soseasca președintele SUA, Donald Trump, informeaza cotidianul The Japan Times.Citește și: INTERVIU - Rareș Bogdan, dupa prima campanie electorala: In democrație…