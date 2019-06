Curtea Supremă din Australia îi oferă unui donator de spermă drepturi legale asupra copilului Un barbat care a donat sperma pentru ca prietena sa gay sa poata avea un copil a obținut drepturi parentale pentru acesta, potrivit unei hotarâri luate de Curtea Suprema din Australia, scrie Aljazeera.



Tribunalul a decis ca, deoarece barbatul apare pe certificatul de naștere al copilului și a avut o relație "foarte apropiata" cu fetița, va fi recunoscut ca tata și va avea un cuvânt de spus în procesul sau de creștere.



Barbatul a acceptat sa doneze sperma pentru o prietena în 2006. Deși cei doi nu locuiesc împreuna, el a ocupat un rol constant… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DREPTATE…Ingerasul de 3 ani care sambata, 7 iunie, a fost gasit ratacind pe strada, in fata spitalului barladean, a ajuns in regim de urgenta in plasament familial. Ana a plecat singura de acasa, de dimineata, fiind gasita de oameni in jurul orelor 17:00 in statia de autobuz a Spitalului de Urgenta…

- O femeie din Rusia și-a ucis fiica de doi ani. I-a indesat paine in gura pana cand micuța a murit prin sufocare. Se pare ca femeia de 28 de ani, care mai are un copil, a recurs la acest gest ca...

- Manu Bennett (49 de ani) este originar din Auckland, Noua Zeelanda. Familia lui s-a mutat in Australia in 1970, pe cand el avea doar cateva luni. A fost un The post Video – Scene uluitoare in vestul tarii. Un superstar din Hobbitul, gol-pusca, s-a dezlantuit: „Acest loc are atat de multa rezonanta spirituala”…

- Tribunalul a fixat pentru 10 si 11 iunie pledoariile apararii si declaratiile acuzatilor, ultimele etape din acest proces-fluviu ale carui audieri, incepute la 12 februarie, vor dura patru luni.Verdictul este asteptat la toamna, cel mai probabil in octombrie, potrivit mass-media.Curtea…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta cifrele oficiale cu prezența la urne la referendum pana la ora 09.00:La nivel național au votat la europarlamentare, de la deschiderea secțiilor de vot la 07.00 și pana la ora 09.00 un numar total de 532.155 de alegatori Prezența la nivel național este de…

- In schimb, banca elvetiana UBS nu a fost amendata deoarece a informat executivul comunitar despre existenta celor doua carteluri infiintate de Barclays, Citigroup, MUFG, JPMorgan si Royal Bank of Scotland. Conform CE, cele cinci banci au manipulat piata valutara pentru 11 valute: euro, lira…

- Intre 9 și 18 mai are loc EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzica clasica. Bucureștiul și Sibiul vor rasuna in acordurile a peste 300 de muzicieni din 31 de țari – concerte, concursuri, workshop-uri, jam sessions și evenimente neconvenționale. Sub sloganul “It’s…