Cursă pe străzile Zalăului, cu un autoturism furat Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției municipiului Zalau s-au sesizat din oficiu, zilele trecute, cu privire la faptul ca un barbat a sustras din locuința unei persoane domiciliate pe raza județului Salaj, cheile unui autoturism marca Daewoo, pe care l-a condus de pe strada Razboieni pana pe strada Torentului din Zalau. Prin acțiuni specifice, polițiștii l-au depistat pe cel in cauza, iar dupa ce l-au oprit și legitimat au constat ca acesta nu avea permis de conducere valabil pentru nicio categorie. Pe strada Torentului, in dreptul unui bloc, barbatul… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

