- Dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost instaurata o pace ce parea imposibila, tinuta in viata doar de frica unui nou razboi ce ar fi distrus ambele tabere. In acest context a aparut asa numitul Razboi Rece, un conflict hibrid, fara combatanti asumati, in care cele doua tabere se sicanau reciproc,…

- Polițiștii locali au organizat impreuna polițiștii din cadrul Secției 3 și jandarmii timisoreni o ampla acțiune in zona C-tin Brancoveanu – Piața Iosefin – Bdul Regele Carol. “Scopul acțiunii a fost cel de verificare a modului in care se desfașoara actele de comerț in zona respectiva, precum și daca…

- In cursul acestei dimineti, un protest spontan a izbucnit la sectia de Terapie Intensiva si Anestezie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta.Angajatii ATI din cadrul Spitalului Judetean Constanta isi vor limita astazi interventiile din spital.Protestul va dura pana…

- Peste 1.200 de iubitori ai miscarii, din tara si din strainatate, au participat, ieri, la editia a cincea a "Maratonului Nisipuluildquo; de la Mamaia, la cele patru probe competitive si la crosul Family Run.Avand in vedere ca intrecerea internationala a celebrat implinirea a 100 de ani de la Marea Unire,…

- Ieri, la restaurantul Harlequin din statiunea Mamaia, a avut loc conferinta de presa premergatoare celei de-a cincea editii a Maratonului Nisipului, considerat unul dintre cele mai mari maratoane din Europa, ce se desfasoara integral pe nisip. Evenimentul va avea loc duminica, 25 martie, pe plaja din…

- Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral cheama in judecata societatea Mehmetoglu SRL, Municipiul Constanta, Consiliul Local Constanta si Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice.Pe scurt, oficialii ABADL sustin ca in acest proces cer "restituirea…

- Societatea comerciala Picus Consulting SRL, cu sediul social in municipiul Constanta, pe bulevardul Mamaia, firma in care figureaza ca asociat unic Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, a intrat in faliment Conform portalului instantelor…

- Academicienii Cristian Hera, Bogdan Simionescu, Ioan Aurel Pop si Victor Voicu sunt candidatii inscrisi in cursa pentru presedintia Academiei Romane. Potrivit Biroului de presa al Academiei, citat de Agerpres.ro vineri dupa amiaza a fost termenul limita de depunere a propunerilor pentru aceasta demnitate.…

- Este doliu in lumea medicala din Constanta. Medicul ginecolog si obstretician Stelian Parvu s a stins din viata.Acesta profesa si in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul este coleg de generatie cu dr. Victorian Pastila, decedat in luna august 2016. ...

- Sectorul de litoral alocat pentru amenajarea unei plaje terapeutice, cu accesibilitati pentru persoanele cu nevoi speciale, este oferit pentru beach bar-uri. Organizatia spune ca, in semn de protest, a transmis o petitie catre premierul Viorica Dancila, prin care solicita un control real la ABADL Constanta,…

- Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa admita apelul formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta impotriva deciziei Judecatoriei Constanta prin care medicul Diana Lilia Bandrabur fusese achitat. Instanta a decis condamnarea acesteia la un an de inchisoare pentru fals intelectual in…

- Judetul Constanta este sub avertizare cod portocaliu de ninsoare, ger si viscol. la malul marii a nins iar temperaturile din termometru au scazut semnficativ. Pe plaja din Mamaia valurile foarte mari fac spectacol. nbUnii temerari infrunta vremea severa pentru a surprinde imagini unice cu marea pe timp…

- Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, cei doi pacienti raniti grav in accidentul de miercuri seara sunt in continuare in stare grava, dar stabila."Medicii din cadrul SCJU fac tot ce este posibil pentru a le salva viata. Atat barbatul de 35 ani, cat si femeia au fost…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Peste 230 de copii bolnavi de cancer sunt luați in evidența compartimentului de Oncologie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Constanța, condus de singurul medic oncopediatru din județ, Adriana Apostol. Anul acesta, deși la inceput, sunt deja doua cazuri noi de cancer la copii.

- Este momentul ca activitatea FNGCIMM sa se reorienteze spre scopul pentru care a fost gandita inițial instituția, adica susținerea dezvoltarii mediului de afaceri, a declarat miercuri, la Timișoara, Alexandru Petrescu, directorul Fondului. In obiectul de activitate al instituției a fost inclus…

- Cel mai rapid om al lumii, Usain Bolt, s-a luat la intrecere cu Kevin Hart, cunoscut comediant american. Cei doi au facut o cursa pe o plaja, intrecerea fiind arbitrata și comentata de Daniel Negreanu, romanul care a scris istorie in poker. Atleul i-a dat un avans de 30 de metri lui Hart, care i-a fost…

- Usain Bolt a avut parte de o cursa inedita. Fostul atlet jamaican s-a luat la intrecere pe o plaja cu celebrul comediant american Kevin Hart.Din motiv ca urma sa alerge impotriva celui mai rapid atlet din lume, Hart a primit un avans de 30 de metri.

O noua descoperire macabra pe plaja Modern: un cadavru a fost gasit în apa, în apropierea digului. Din primele informații, cadavrul descoperit…

- Un barbat de 56 de ani din Constanta a ajuns ieri seara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta dupa ce ATV ul pe care se afla a fost lovit de o masina.Accidentul a avut loc la intersectia strazii Unirii cu bulevardul Mamaia. Un ATV a fost distrus si alte doua autoturisme, un Opel si un Audi,…

- Consiliul Judetean Galati a incheiat procedurile de achizitie publica pentru proiectul “Extindere si reamenajare sectie Radioterapie”, din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati. Contractul de proiectare si executie a lucrarilor a fost semnat cu S.C. SERVLAND S.R.L,…

- Reprezentantii Consiliului Judetean Galati au anuntat, marti, intru-un comunicat, ca s-au incheiat procedurile de achizitie publica pentru proiectul "Extindere si reamenajare Sectie Radioterapie" din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati pentru a putea fi instalat…

- Cursa periculoasa a unui șofer care se deplasa cu autoturismul in mod sinuos, pe ambele sensuri de deplasare ale drumului, le-a atras atenția unor polițiști ai Secției de Poliție Rurala Vama, aflați in patrulare pe drumul județean DJ 176 din comuna Moldovița. Incidentul a avut loc duminica ...

- În primavara anului trecut, satui sa vada condițiile din secția de arși din Cluj, barboșii de la Beard Brothers au decis sa ia atitudine. Astfel a fost organizata campania cu numarul 10, care se numește „Enough is Enough” (Destul e destul). Scopul campaniei era de achiziționare…

- Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, se va afla, din nou, in fata judecatorilor din Curtea de Apel Constanta, pe data de 1 martie. Acesta este noul termen in dosarul in care Danut Capatina a fost condamnat, in prima instanta, la aproape opt ani de detentie.…

- In 2005, Primaria Constanța a vandut o bucata de plaja din centrul stațiunii Mamaia cu 12 euro/mp, in baza unui raport de evaluare al societații Finconev Tomis SRL. Firma aparținea constanțenilor Alin Dima Horațiu și Catalin Costel Șerban. Primul este trimis in judecata in dosarul Retrocedarilor și…

- Dosarul in care Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru in cadrul Sectiei Exterioare de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost achitata de Judecatoria Constanta, in prima instanta, a fost amanat pentru data de 22 februarie. Cazul se afla pe rolul Curtii de Apel Constanta.…

- Radu Mazare (foto: Timetv.ro) Angajații Primariei Constanța au facut scut in jurul fostului primar Radu Mazare și au refuzat sa ne furnizeze informații de interes public in urma unei solicitari trimise in temeiul Legii 544/2001. Info Sud-Est a cerut Primariei Constanța copii dupa contractul de vanzare…

- Mai multe persoane au fost internate, in ultimele 24 de ore, in Sectia de Ortopedie Traumatologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, dupa ce au cazut pe gheata si au suferit fracturi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Unul dintre tinerii raniti in accidentul ce a avut loc noaptea trecuta in statiunea Mamaia a murit la spital. "In ciuda eforturilor depuse de medici, pacientul in varsta de 28 de ani a decedat in cursul zilei de astazi" a precizat purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta,…

Deși suntem în mijlocul iernii și temperaturile ar putea sta foarte bine sub zero grade chiar și la orele pranzului, astazi, la Constanța s-au înregistrat…

- Diana Cirjaliu-Meliu, șefa Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Constanța, a descris, pe pagina sa de socializare, cum decurge o garda printre bolnavii cu afecțiuni psihice. Medicul a fost de garda pe 26/27 decembrie, cand toata Romania petrecea. Dincolo de dramatismul…

- Medicul sef al Sectiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, dr. Diana Carjaliu Meliu a postat pe contul sau de Facebook cum arata o zi obisnuita de lucru pentru cadrele medicale de pe aceasta sectie. Din relatarile medicului observam prin ce sunt nevoite sa treaca…