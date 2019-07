Curs valutar: Euro continua sa creasca. Gramul de aur a depasit 192 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Euro si dolarul au crescut, vineri, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7245 de lei/unitate, o crestere de doar 0,01% fata de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1951 de lei/unitate, cu 0,21% mai mult fata…

- Euro si dolarul au crescut, vineri, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7351 de lei/unitate, cu 0,27% mai mult fata de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1587 de lei/unitate, cu 0,16% mai mult fata de ziua…

- Euro creste usor in a doua sedinta a acestei saptamani, comparativ cu moneda nationala, in timp ce dolarul face un pas in spate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7205 de lei/unitate, cu 0,04% mai putin fata de luni. Dolarul american a crescut, fiind cotat de…

- Euro continua sa creasca, iar dolarul scade in comparatie cu moneda nationala, in sedinta de joi. Totodata, pretul aurului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7287 de lei, cu 0,06% mai mult ca miercuri. In schimb,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7295 lei/euro, in scadere cu 0,11% fata de valoarea atinsa marti, cel mai mic nivel din 22 ianuarie pana in prezent. Lira sterlina a scazut si ea de la 5,3311 lei la 5,3305, cel mai slab nivel curs din 21 ianuarie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7619 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de nivelul atins luni. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei. Lira…

- Euro scade insesizabil in sedinta de miercuri, in timp ce dolarul se apreciaza, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7615 de lei. Dolarul american creste, fiind cotat la 4,2506 de lei/unitate, cu 0,33% mai mult fata de ziua precedenta.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7619 lei/euro, o crestere de 0,07% fata de nivelul atins vineri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a ajuns, in 25 ianuarie, la un nivel maxim de 4,7648 lei.…