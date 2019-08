Cumpănașu acuză: Campania electorală le-a luat mințile unora și atacă implicarea mea în cazul crimei de la Caracal ”Nu mai au mult si vor scrie ca eu am rapit-o...campania electorala le-a luat mintile rau unora si ataca cu frenezie (fara imaginatie ce-i drept) implicarea mea in acest caz special. Dar voi lichelelor care debitati asa ceva ce ati fi facut daca un membru al familiei v-ar fi sunat intr-o astfel de situatie?!!!! Mercenari ordinari. In seara de vineri eu nu am facut la Antena 3 decat sa redau ceea ce-mi spusese varul meu cu 5 minute inainte. Si anume ca ministrul justitiei l-a sunat si i-a comunicat ca expertiza ADN cofirma compararea probelor luate de la parinti cu probele din "butoi"… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

