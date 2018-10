Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi o hotarare privind investitia in crearea unei platforme nationale integrate de tip campus care sa asigure acces la internet wireless, costul total al proiectului ridicandu-se la aproape 210 milioane de lei, 85 la suta din suma fiind din fonduri europene. Hotararea se…

- British School of Bucharest (BSB) este o scoala internationala privata de top, cu multiple acreditari si certificari, care pregateste elevii pentru a-si continua studiile in cele mai prestigioase universitati din lume. Insa ceea ce diferentiaza BSB de...

- Profesoara Cristina Tunegaru iți face lucrarea de doctorat pe tema inechitaților din invațamantul romanesc. Ea este un personaj controversat, cunoscuta mai ales prin prisma declarațiilor acide la adresa sistemului de invațamant din Romania, pe care iși dorește sa-l schimbe din interior. Cristina Tunegaru…

- El a precizat ca, din aceasta suma, demolarea costa aproape 1,8 milioane de lei, iar restul reprezinta valoarea reconstruirii cladirii. "Imi pare rau ca a durat atat de mult, la 124, scoala care a ars, suntem deja cu ea cu fierul beton pus, intr-o saptamana iese din pamant, aici, din pacate,…

- Politicienii, despre prima zi de școala și despre noul an școlar 2018-2019 . Premierul Viorica Dancila și mai mulți miniștri din guvernul condus de aceasta au profitat de deschiderea noului an școlar pentru a-și exprima, in termeni elogioși, opiniile despre sistemul de invațamant din Romania, despre…

- "PNL va milita pentru introducerea la nivel national a doua proiecte. Unul de eliminare a risipei prin programul "Cornul si laptele" si inlocuirea acestui program cu un pachet diversificat, sa se asigure o alimentaie sanatoasa copiilor in scoala si in felul acesta sa creasca integrarea copiilor in sistemul…

- Cursurile de educație financiara de la Școala de bani vor avea loc pana la 18 octombrie, in fiecare joi, in sucursalele BCR, dupa incheierea orelor de program bancar. Inscrierile se pot face in orice sucursala sau pe website-ul programului – ...