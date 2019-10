Cum arată ultima variantă a GUVERNULUI ORBAN. Ce liberali ocupă ministerele de forţă Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca negocierile avute marti au decurs bine si au existat intelegeri cu aproape fiecare formatiune politica participanta la consultari si crede ca sansele de a reusi investirea Guvernului sunt foarte mari. Ludovic Orban a anuntat ca a stabilit un calendar ”rezonabil” pentru investirea Guvernului. Joi sau vineri va fi depusa lista ministrilor si Progrul de Guvernare, iar votul de investitura ar putea avea loc saptamana viitoare, miercuri. Numele prezentate de Ludovic Orban la discuțiile cu Opoziția, potrivit Digi24: … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

