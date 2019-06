Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat grupa in care a fost plasata la Campionatul European de Fotbal U21. Romania a acumulat 7 puncte, invingand Croația și Anglia și facand egal cu Franța. Națioanala tricolorilor mici va juca in semifinale cu Germania, joi, 27 iunie, meciul neavand momentan o ora de inceput stabilita.…

- Romania, locul 16 in Europa la inmatricultarile de autoturisme noi. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, atingandu-se un nivel de 1,400,518 unitati. Pe primele cinci luni din 2018, in UE, au fost inmatriculate 6,737,491 autoturisme…

- Printre echipele participante se numara si nationala Romaniei, care revine la un turneu final U21 dupa … 21 de ani! Un turneu pe care pasionatii de fotbal din Bihor il pot urmari cu o atractivitate mai mare intrucat golgheterul nationalei pregatite de Mirel Radoi este bihoreanul…

- Denis Draguș, accidentat, parasește azi cantonamentul selecționatei de fotbal a Romaniei U21, in locul sau fiind convocat de urgența fundașul central dinamovist Ricardo Grigore. La inceput a fost o durere sacaitoare, nu foarte puternica. Dar a continuat și a crescut. O data cu ea, ingrijorarile. Și…

- Eurovision 2019 si-a aflat primii zece finalisti Ester Peony, reprezentanta Romaniei, concureaza in a doua semifinala, joi, 16 mai, in direct la TVR 1, TVR HD si TVR International Prima semifinala ESC 2019 s-a incheiat. Publicul din Romania a aflat primii finalisti ai editiei din acest an in show-ul…

- Mafia a inceput sa-si extinda tentaculele in Europa de Est, dupa ce a cangrenat structura economica sau sociala in alte tari europene, unde actioneaza precum celulele canceroase, noteaza joi France Presse, citand un expert. Prezenţa mafiei italiene în Germania, în Franţa sau în…