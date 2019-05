Magistrala 5 de metrou Eroilor-Drumul Taberei va fi finalizata in luna decembrie a acestui an, a declarat joi seara, la Palatul Victoria, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.



"Magistrala 5 de metrou va fi finalizata in luna decembrie in cursul acestui an. Valoarea proiectelor lansate in ceea ce priveste transportul cu metroul se ridica la 11,9 miliarde de lei, in perioada 2017 - 2019", a mentionat ministrul de resort.



Razvan Cuc a amintit, printre investitii, achizitia de trenuri noi sau sistemul de siguranta si automatizare a traficului.



Magistrala 5 de metrou,…