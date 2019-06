Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei a sustinut meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele Campionatului European din Italia si San Marino.La Cesena, in Italia, tricolorii mici, lideri in grupa C, au intalnit Franta, a doua clasata, ambele echipe avand cate sase puncte inaintea partidei…

- Echipa asta de tineret a Romaniei e MARE! Romania se califica, dupa un egal frațesc, 0-0, in compania Franței, in semifinalele Campionatului European de pe primul loc, caștigand grupa C. Pana acum, in cele trei meciuri contra Croației, Angliei și Franța, Romania a marcat 8 goluri, cate 4 impotriva echipelor…

- Nationala de juniori a Romaniei este deja cu un picior in semifinala Campionatului European de Fotbal. Dupa ce a invins fara drept de apel Croația și Anglia, echipa antrenata de Mirel Radoi poate juca in etapa superioara chiar si daca va pierde ultimul meci din grupa.

- Bulgarul Georgi Kabakov va conduce la centru partida Franta – România, care se va disputa luni, la Cesena, de la ora 22.00, în ultima etapa a grupei C a Campionatului European under 21, scrie News.ro.Kabakov va fi ajutat de asistentii Mrtin Margaritov si Divan Valkov.Arbitru…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei debuteaza astazi la Campionatul European de tineret, competitie la care participa pentru prima oara dupa 21 de ani. Meciul va avea loc la Serravale (San Marino), de la ora 19.30. In al doilea meci al grupei se vor intalni Anglia si Franta, de la ora 22.00, la Cesena.…

- Printre echipele participante se numara si nationala Romaniei, care revine la un turneu final U21 dupa … 21 de ani! Un turneu pe care pasionatii de fotbal din Bihor il pot urmari cu o atractivitate mai mare intrucat golgheterul nationalei pregatite de Mirel Radoi este bihoreanul…

- Pe Platoul din Centrul Civic din Mioveni va fi montat un ecran LED de mari dimensiuni și un sistem de sonorizare pentru vizionarea tuturor meciurilor din cadrul Campionatului European de Fotbal U21, la care participa și naționala de tineret a Romaniei. ”Pentru a fi alaturi de comunitate la cele mai…

- Printre cei 30 de fotbalisti preconvocati se numara si bihorenii Claudiu Keseru (Ludogoret Raugrad) si George Puscas (US Palermo). Atacantii care au marcat la ultimele convocari sub tricolor. In atac, Contra se mai bazeaza pe George Tucudean (CFR Cluj). Keseru are 31 de prezente si 10 goluri,…