Stiri pe aceeasi tema

- 'Vom organiza o actiune de protest in data de 1 octombrie, in Piata Teatrului din Targu Mures. Actiunea de protest face parte din sirul de evenimente pe care am inceput sa il organizam dupa incidentul din Valea Uzului. In vara am avut asemenea proteste la Miercurea Ciuc, la Sfantul Gheorghe, la Odorheiul…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca in ciuda aparitiei unor formatiuni politice mixte romano-maghiare pe scena politica

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a propus tuturor partidelor un pact pentru bunastarea partidelor politice. Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, susține ca PSD a secatuit trei ani de zile Romania și au pactul lor propriu pentru bunastarea pilelor politice și beizadelelor.Citește și: Radu…

- Este un maestru in fine-dining și in rețete elaborate, dar știe ca bucataria tradiționala ascunde savoarea bucatelor autentice, ce nu și-au pierdut stralucirea. Tocmai de aceea, chef Florin Dumitrescu, jurat al show-ului Chefi la cuțite, a lansat ieri, pe 2 septembrie, o noua carte de bucate cu „comori…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a afirmat ca acest cimitir este un simbol important pentru comunitatea maghiara, iar una dintre cerinte este ca acesta sa ramana in administrarea comunei harghitene Sanmartin si sa fie readus in starea initiala.…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat luni, la Oradea, continuarea protestelor pentru cimitirul din Valea Uzului, un asemenea eveniment fiind programat pentru joi, 27 iunie, la Sfantu Gheorghe."Am cerut demisia sau demiterea prefectului…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat luni, la Oradea, continuarea protestelor pentru cimitirul din Valea Uzului, un asemenea eveniment fiind programat pentru joi, 27 iunie, la Sfantu Gheorghe.

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat luni, la Oradea, continuarea protestelor pentru cimitirul din Valea Uzului, un asemenea eveniment fiind programat pentru joi, 27 iunie, la Sfantu Gheorghe. "Am cerut demisia sau demiterea prefectului de Harghita…