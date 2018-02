Stiri pe aceeasi tema

- Raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie, care cuprinde propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost inregistrata la Consiliul Superior al Magistraturii, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali din CSM. Sursele citate precizeaza…

- Raportul prezentat joi seara de catre Tudorel Toader „nu reprezinta o evaluare a activitatii DNA”, dupa cum se afirma in precizarile introductive ale documentului, fiind in schimb o „luare de pozitie a ministrului Justitiei” cu privire la „activitatea manageriala desfasurata de catre procurorul sef…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a primit vineri dupa-amiaza raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- Pe site-ul Ministerului Justitiei a fost publicat un mesaj care explica motivul pentru care raportul nu a putut fi publicat mai bine de 20 de ore de la momentul in care Tudorel Toader a anuntat ca cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Vineri, in jurul orei 15.00, raportul ministrului…

- Ministerul Justitiei a publicat, vineri dupa-masa, “Raportul privind activitatea manageriala la DNA”. Desi ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat, joi, ca raportul va fi publicat pe site dupa finalul declaratiei sale, site-ul ministerului a fost nefunctional de joi seara si pana vineri dupa-masa.…

- La aproape 24 de ore din momentul in care a fost citit public, raportul prin care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiției.CONSULTAȚI AICI RAPORTUL

- USR depune moțiune impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader și invita toate formațiunile de opoziție sa i se alature, in urma anunțului privind cererea de revocare din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Uniunea Salvați Romania recurge la instrumentul pe care…

- Liviu, nu ti-a iesit, Tudorel s-a facut de ras (analiza) Pretinsul raport al activitatii manageriale de la DNA declamat miercuri seara de ministrul Justitiei a fost, de fapt, un rechizitoriu, cu acuzatii luate din presa obedienta puterii, dar neprobate juridic, majoritatea fara legatura cu managementul…

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis susține ca propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a o revoca din funcție pe procurorul șef al DNA, Laura Cotruța Kovesi nu este una motivata temeinic. Declarația a fost facuta astazi.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost „motive temeinice” pentru acest demers. „M-am exprimat aseara institutional…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost "motive temeinice" pentru acest demers. "M-am exprimat…

- O petitie online prin care i se cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu accepte revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi este semnata, vineri dimineata, de peste 8.000 de persoane. "Domnule Iohannis, noi, cetatenii, va cerem sa nu cedati presiunilor PSD - ALDE si sa nu o revocati pe Codruta…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a reacționat dupa anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind declanșarea procedurii de revocare. ”Ca urmare a solicitarilor reprezentanților mass media privind exprimarea unui punct de vedere fața de anunțul ministrului…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat ca inca nu a primit raportul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind activitate DNA și revocarea procurorului șef, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, reprezentanții CSM au mai spus ca data ședinței in care va fi emis avizuș privind revocarea…

- Toader: Tot ce am vorbit aseara e absolut valabil. Mai departe urmeaza procedura Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri dimineata, ca "a auzit" ca este o problema cu site-ul institutiei pe care o conduce, aceasta urmand a fi remediata. Toader a precizat ca mentione declaratiile…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat din nou, vineri dimineața, așa cum s-a mai intamplat și cu o zi inainte. Platforma nu a mai putut fi accesata, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca demareaza procedura de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care astazi a propus revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Grindeanu și-a reconfirmat poziția…

- "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti. Ne-a facut sa credem ca poate fi chiar un Ministru al Justitiei, un om rational care nu va ceda presiunilor cohortei de pesedisti care asteapta cu sufletul la gura caderea celui mai eficient bastion al luptei anticoruptie.…

- UPDATE. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta…

- "Tudorele, fa ceva cu site-ul!", a scris Stelian Ion pe rețeaua de socializare Facebook. Tudorel Toader a anunțat la inceputul conferinței de presa ca raportul privind revocarea Laurei Codruța Kovesi va fi urcat pe site-ul Ministerului Justiției. Cel mai probabil, site-ul Ministerului Justiției…

- Administrația Prezidențiala reacționeaza imediat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din fruntea DNA a Laurei Codruța Kovesi. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- Ministrul Justitiei a prezentat un "Raport privind activitatea manageriala la DNA", in care aduce un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi si propune revocarea acesteia din functie, scrie digi24.ro.

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu. La finalul celor 20 de puncte pe care le-a prezentat si…

- Este vorba despre controlul privind eficiența managementului DNA, cerut de ministrul Justiției și derulat timp de mai multe saptamani de Inspecția Judiciara, prin intermediul a șase inspectori. In toamna, secția pentru procurori a CSM i-a audiat pe inspectori și conducerea DNA. Concluzia CSM a venit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. In acest context, președintele AMR Andreea Ciuca a declarat la Antena 3 ca nu are foarte mari așteptari din partea lui Tudorel Toader, privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului "sa nu se faca de ras".

- Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, politicianul condamnat definitiv pentru frauda electorala a raspuns: "Sa nu se faca de ras". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la Ministerul Justitiei.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca joi, la ora 18.00 va prezenta raportul oficial privind activitatea Laurei Codruta Kovesi, la Directia Nationala Anticoruptie. Potrivit Antena3.ro, inainte de a face acest moment, Toader va avea, marti, o intalnire cu presedintele…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt, Florin Iordache.Intrebat de jurnalisti care ar putea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de evaluare privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Avand in vedere aspectele aparute in spatiul public, ministrul afacerilor interne a solicitat procurorului sef DNA revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial Prahova. Este vorba de comisarul sef de politie Iordache…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.