- Prima castigatoare din Canada a unui grand slam, Bianca Andreescu, a fost sarbatorita, duminica, in orasul ei natal, Mississauga, in prezenta catorva mii de fani, care au fluturat steaguri ale Canadei, dar si ale Romaniei. La eveniment au fost prezenti si premierul Justin Trudeau, ministri, autoritati…

- Prima castigatoare din Canada a unui grand slam, Bianca Andreescu, a fost sarbatorita, duminica, in orasul ei natal, Mississauga, in prezenta catorva mii de fani, care au fluturat steaguri ale Canadei, dar si ale Romaniei, a premierului Justin Trudeau, a unor ministri, autoritati locale si reprezentanti…

- Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) a revenit dupa accidentare și a reușit un prim set de excepție in fața Karolinei Pliskova (27 de ani, 3 WTA) in sferturile de finala de la Rogers Cup. Jucatoarea din Canada cu origini romanești i-a administrat un sec 6-0 in primul set cehoaicei Karolina Pliskova, in…