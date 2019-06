Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Dacian Ciolos confirma faptul ca va candida la sefia Renew Europe, al treilea grup din Parlamentul European, din care fac parte ALDE european, partidul En Marche al presedintelui francez Emmanuel Macron si Alianta 2020 USR PLUS din Romania. Renew Europe isi va alege liderul de grup pe 18…

- Dacian Ciolos si-a depus oficial candidatura pentru conducerea Renew Europe (RE), noul grup politic din Parlamentul European care reuneste forte de centru, liberale si progresiste. Fostul premier roman si comisar european pentru agricultura si-a confirmat candidatura pentru Politico. „Da, candidez”,…

- Dacian Cioloș s-a inscris in cursa pentru șefia grupului in Parlamentul European „Innoim Europa”. Liderul PLUS a declarat, pentru MEDIAFAX, ca va ramane activ și in viața politica din Romania.„ Da, confirm. Și confirm și faptul ca voi ramane activ in politica din țara pentru ca obiectivul…

- In cazul in care va prelua presedintia acestui grup din Parlamentul European, Dacian Ciolos ar fi primul politician din estul Europei care ar prelua presedintia unui grup important PE. Informatiile vin dupa ce Nathalie Loiseau, lidera eurodeputatilor de pe lista pro-Macron, a renuntat la candidatura…

- Nathalie Loiseau, lidera eurodeputatilor francezi pro-Macron, a renuntat sa mai tinteasca presedintia grupului politic 'Renew Europe' ('Innoim Europa'), care va reuni forte politice de centru in Parlamentul European, transmite AGERPRES.Aceasta retragere survine in urma nemultumirilor provocate…

- „Am decis, astazi, ca numele noului grup din Parlamentul European pe care l-am fondat alaturi de partenerii noștri din ALDE și En Marche! sa fie Renew Europe (Reinnoim Europa)”, a anunțat Dacian Cioloș, miercuri, 12 iunie, pe rețeaua de socializare Facebook. Ulterior, a adaugat: „Numele grupului…