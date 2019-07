Cu fiecare ora care trece apar noi detalii șocante despre felul in care Alexandra Maceșanu a ajuns pe mainile monstrului de la Caracal. Gheorghe Dinca a povestit in fața anchetatorilor cum s-au derulat momentele zilei de 24 iulie, cand a rapit-o pe Alexandra. Detalii cutremuratoare din audierile lui Dinca au fost relatate parinților Alexandrei de The post Criminalul a dezvaluit cum a rapit-o pe Alexandra. I-a acoperit ochii cu banda adeziva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .