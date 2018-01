Stiri pe aceeasi tema

- Soc in cazul crimei care a cutremurat Bucurestiul. Se pare ca autoritatile ar lua o decizie incredibila. Italianul care a injunghiat mortal un roman a fost ridicat de politisti si dus la audieri, dar e posibil sa fie eliberat.Citește și: Inevitabilul s-a produs! Președintele Klaus Iohannis…

- In urma audierilor, procurorii si politistii au stabilit ca a fost vorba despre legitima aparare, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Romanul ucis ar fi fost proxenet iar femeia retinuta prostituata, amandoi avand intentia de a il talhari pe italian, spun sursele citate. In cursul noptii, romanul…

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri. Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul din…

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri.Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul…

- Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorge Ștefan – “Pinalti” – cel care ar fi formulat la DNA denunțul impotriva președintelui CJ, Neamț, Ionel Arsene – și omul de afaceri Adrian Porumboiu s-ar fi intalnit cu Arsene intr-un restaurant din București, iar acolo i-ar fi oferit bani acestuia din urma, pentru…

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o decizie radicala. Acesta iși vinde apartamentul in care a locuit cu patru dintre fostele sale partenere de viața. Marcel Toader, care este in divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin , este pus pe fapte mari. Dupa ce i-a adus tot felul de acuzații,…

- Jurnalista rusa a fost intoarsa ieri seara pe aeroportul Chișinau. Informția a fost confirmata pentru UNIMEDIA de serviciul de presa al Poliției de Frontiera. Potrivit presei, ar fi vorba de Irada Zeinalova, prezentatoare la postul NTV.

- Dezvoltarea cooperarii cu Japonia va ramane un obiectiv constant al politicii externe a Romaniei, indiferent de formula politica a guvernarii de la Bucuresti, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, marti, la Palatul Victoria. 'Aprofundarea relatiilor cu Japonia constituie o prioritate a componentei…

- Portretul omului politic care a jucat un rol de prima importanța in Marea Unire, o noua fila in seria „Oamenii mari care au facut Romania Mare”. Echipa „Memorialul Durerii” aduce in atenția telespectatorilor TVR 2, sambata, 13 ianuarie 2018, de la ora 14.00, un personaj dominant al scenei politice romanesti…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca va raspunde curând atacurilor pe care premierul Mihai Tudose le-a lansat la adresa sa, miercuri, la Antena 3. Întrebata daca este adevarat ca l-a mințit pe șeful Guvernului, așa cum a spus Tudose, șefa de la MAI a replicat: ”În…

- Politistii de la Aeroportul "Henri Coanda", Otopeni, au descoperit, in ultimele 24 de ore, mai multe documente false sau falsificate, pe care opt persoane le-au prezentat la controlul de frontiera. "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda',…

- Firmele timisene sunt asteptate sa ia parte la o noua misiune economica sustinuta de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București. Acesta se adreseaza companiilor cu activitate in domeniul alimentar.

- Pompierii chemați sa stinga un foc izbucnit in Capitala au descoperit trupul neinsuflețit al unui barbat. Informațiile de pana acum indica faptul ca iubita lui l-ar fi ucis și dupa ar fi pornit intenționat focul pentru a-și ascunde fapta.

- Un accident rutier s-a produs astazi, 2 ianuarie 2018, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. O tanara de 25 de ani a din județul Bihor fost ranita grav, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Conform IPJ Alba un tanar de 30 de ani, din București, in timp ce conducea un autoturism,…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite în coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP. 'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome. 'Toate cadavrele au fost scoase…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat pentru a semna in graficul de prezenta. Radu Mazare a parasit Romania in prima zi de Craciun, el plecand cu o cursa aeriana care a avut destinatia…

- Un barbat care și-a cumparat o mașina din Marea Britanie a ramas fara autoturismul în valoare de zeci de mii de euro. Ieri, în jurul orei 12.00, acționând în baza unei informații, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta – Serviciul Teritorial al Poliției…

- Jandarmii isi comemoreaza astazi eroii cazuti la datorie in timpul Revolutiei din 1989. Un ceremonial militar si religios a avut loc la Monumentul Eroilor Jandarmi de la Aeroportul „Henri Coanda”. Spre deosebire de ceremoniile de ieri si de alaltaieri in Bucuresti, aici ceremonia a fost deschisa de…

- "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii proiectului, dar, din senin, am auzit o declaratie in care spunea ca si-a pierdut increderea in ministrul Justitiei.…

- Un cunoscut interpret de muzica de petrecere, despre care mare parte din presa centrala (Click, Cancan, Libertatea, Wowbiz, Antena 3, Spynews, EVZ, Digi24, Romania TV etc) relateaza de luni de zile, pe larg, ca ar fi suspect de cancer, a fost operat la Oradea. I s-a extirpat o tumora de la…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a vorbit la postul american de televiziune FOX Business despre relațiile cu președintele Donald Trump și acordurile economice dintre România și SUA. ”România este cel mai pro-american stat din UE.…

- Nici nu s-au stins ecourile crimei de la metroul din București, ca o alta nenorocire s-a intamplat la metrou. Nu in București, ci la Bruxelles, in stația de metrou Bockstael. Doi romani au fost implicați intr-o altercație sangeroasa in stația din Bruxelles, iar unul dintre ei a murit. Celalalt este,…

- Este stare de alerta in statiile de metrou din Bucuresti, dupa ce astazi, la trei zile de la crima socanta de la Dristor 1, a avut loc un nou incident grav. O femeie a fost amenintata de o agresoare, care i-a spus: "Nu scapi de mine!", iar politistii au retinut deja o persoana, insa, deocamdata, nu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou, solicitand prezentarea cronologica a procedurilor. „Am cerut sa mi se prezinte situația intervenției și derularea procedurii specifice așa cum s-a derulat. Am solicitat Poliției…

- Putea fi evitata CRIMA de la metrou? Ce spune tatal tinerei de 20 de ani care a reusit sa se salveze atal tinerei de 20 de ani care a fost impinsa, marti, in fata metroului si a reusit sa se opuna sustine ca dupa 45 de minute de la incident a sunat la 112, fiind trimis la statia de metrou la…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu este șocata de crima de la metroul din București, care a indurerat o țara intreaga. Marți seara, o crima oribila a avut loc la stația de metrou Dristor 1, unde o femeie a impins o tanara pe șine , care a murit. Imaginile surprinse de camerele de inregistrare…

- STIRIPESURSE.RO a scris, in exclusivitate, despre o posibila amenințare pe care deputata USR, Cosette Chichirau, ar fi facut-o la adresa colegei sale de Camera, Steluța Cataniciu, de la ALDE. Chichirau a declarat, miercuri seara, la Antena 3, in cadrul unei intervenții telefonice, ca nu a amenințat-o…

- Miercuri, 13 decembrie, incepand cu ora 9.30, in Sala „Alba Iulia” a Palatului Cercului Militar National, din București, va avea loc reuniunea cu tema „Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele Caraiman - un simbol pentru Centenarul Razboiului Reintregirii Romaniei”, organizata de Secretariatul General…

- Criminalii autostopiști sunt doi minori din Drajna, județul Calarași. Deși inițial au aparut date ca cei doi ar fi fost din județul Constanța, anchetatorii au facut lumina în acest caz. Ei au atacat cuplul care i-a luat la autostop pentru ca voiau sa fure mașina. Dupa ce au ucis șoferul și…

- Astazi, in Catedrala Patriarhala a fost oficiata o slujba de Te-Deum, cu prilejul aniversarii Zilei Nationale a Romaniei. Patriarhul a prezentat implicatiile istorice de acum 100 ani si a evidentiat contributia Bisericii Ortodoxe Romane la implinirea acestui deziderat de secole al poporului roman. In…

- Cei doi președinți ai Camerelor din Parlament participa la ceremonia militara care are loc in Parcul Carol din București, informeaza Antena 3. Zeci de coroane și jerbe de flori sunt depuse, joi, la Mormantul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Depunerea…

- Potrivit acestuia, noul transportor va fi produs la Uzina Mecanica Moreni, in cooperare cu o companie germana. Ministrul Apararii a subliniat ca transportoarele blindate care vor fi produse la Moreni vor intra in dotarea Armatei Romane si se vor alatura celor 227 de transportoare Piranha care vor…

- „Conditiile de ploaie vor fi vineri dimineata, intre orele 6.00 si 10.00, reduse, iar intre 10.00 si 14.00 s-ar parea ca va fi o pauza, cu sanse foarte mici de precipitatii, dar cerul va fi innorat. Dupa ora 14.00 cresc din nou sansele de ploaie, mai ales in jurul orei 19.00, insa slabe cantitativ.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus, ast[zi, la Alba Iulia, la a 6-a ediție a programului ”Alege Oaia”, ca rezultatele acestei campanii au inceput sa se vada și a avut satisfacție cand, in doua supermarketuri, consumatorii au strigat spunand ca au cumparat carne de oaie. Petre Daea a fost intrebat,…

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2017, FINALA CHEFI LA CUTITE 2017:Cei ramași in cursa catre marele titlu au nevoie de pricepere și de multa imaginație caci cea de-a treia proba le aduce in fața trei dish-uri propuse de cei trei chefi. Au primit o fotografie, dar și o lista cu ingrediente, dupa…

- Mii de oameni au protestata ieri in țara și in Capitala, cerand retragerea noilor legi ale Justiției. O prima reacție din partea PSD a venit aseara, prin vocea lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al social – democraților. Prezent in studioul Antena 3, Codrin Ștefanescu a comentat manifestațiile…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor “Henri Coanda” Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Politistii din Alba Iulia au confiscat, duminica, 4,5 metri cubi de material lemnos, in urma unui control efectuat la o autoutilitara. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 noiembrie a.c., politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Alba Iulia, au oprit in trafic, pe strada Detunata din…

- Comisia de ancheta a decis saptamana trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la Antena 3 ca o persoana a murit in conditii suspecte dupa alegerile prezidențiale din 2009, pentru a nu se afla adevarul. ”Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmatie la o…

- Fostul principe Nicolae va veni în România luna viitoare și are de gând sa faca dezvaluiri despre întregul scandal în care este implicat Casa Regala, inclusiv despre interdicția de a-și vedea bunicul, pe Regele Mihai. ”Dorește sa vina în România, în…

- Autoritatile locale si judetene din Alba s-au intalnit, joi, pentru a lua masuri din timp in ceea ce priveste persoanele care nu au adapost pe timp de iarna. Prefectul județului Alba, Danuț-Emil Halalai, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența ” Unirea”, Inspectoratului Județean…

- Farsa unui adolescent, în cadrul protestelor de uminica, de la bucurești, le-a dat mari batai de cap celor de la Antena 3.Un tânar a venit la protest cu o pancarta pe care scria ”Free Kekistan” și ”Kek Vult”, iar postul de televiziune Antena 3 a…

- Un tanar din Sebes a dezvoltat o afacere dupa propria sa nunta, unde a observat ca invitatii au baut mult sirop de soc adus de el si nu s-au atins de alte sucuri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Ideea afacerii mele, cu sirop de soc, s-a nascut dupa propria mea nunta. Am vorbit cu seful…

- Potrivit surselor citate, plenul CSM a admis marti raportul Inspectiei Judiciare in acest caz. Sursele citate au aratat ca decizia a fost luata cu 11 voturi la 8. Pe 13 septembrie, procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari…

- • In aceasta dimineata, polițiștii din Valcea au descins la persoane banuite de infractiuni de spalare de bani și evaziune fiscala. La data de 31 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Poliției…

- Patriarhul Kiril, al Moscovei și al Intregii Rusii a sosit joi la București, fiind intampinat la Aeroportul ”Henri Coanda” de patriarhul Bisericii Ordodoxe Romane, Daniel. Vizita, care va dura trei zile, este o premiera, chiar daca cele doua biserici sunt ortodoxe. Șeful bisericii ruse a adus ca dar…

- „Halloween in Transylvania” va aduce si in acest an, in perioada 26-29 octombrie aproximativ 950 de studenti, beneficiari ai programului Erasmus+, care vor participa la mai multe activitati, printre care se numara si sarbatorirea Halloween-ului pe domeniul castelului Bran. In prezent, acestia studiaza…