Superland marcheaza sfarșitul vacanței de iarna cu un super week-end plin de evenimente, bonusuri și DUBLU la distracție. Așadar, in perioada 11 ianuarie – 13 ianuarie 2019, Superland le-a pregatit copiilor un program cu totul special. Weekend-ul de poveste a inceput de vineri, cu un atelier de creație, in cadrul caruia Little Rising Star și Usborne Books i-au invațat pe cei mici arta...