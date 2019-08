Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Iași Cosette Chichirau va candida impotriva actualului președinte al partidului, Dan Barna, pentru șefia USR. La alegerile naționale, care vor avea loc in perioada 1-3 septembrie, sunt inscriși inca trei candidați.Deputatul USR de Iași Cosette Chichirau și-a anunțat candidatura…

- Victor Ponta mai smulge un deputat din PSD și il aduce in Pro Romania. Deputatul de Dolj Florinel Stancu și-a anunțat demisia din randurile social-democraților și trecerea la formațiunea lui Ponta. "Dupa o...

- 501 delegați s-au adunat la Teatrul Național din București, astazi, la congresul USR ca sa desemneze contracandidatul pentru Klaus Iohannis și sa modifice statutul partidului. Fiecare a primit cate o telecomanda pentru vot, dar ”pentru persoane va fi vot secret”. Deputatul de Timiș Catalin Drula care…

- Deputatul social-democrat Gabriel Petrea, candidat la functia de secretar general al PSD, a declarat vineri ca este sustinut de tinerii din partid care cred ca e nevoie de reinnoire si de cele mai bune decizii pentru ca electoratul ''uitat la aceste alegeri'' sa se simta reprezentat.…

- Scandal imens in USR. Sediul USR al filialei Iași ar fi in casa matușei lui Cosette Chichirau. Deputatul USR vorbește despre un contract decomodat. Acel act nu are și beneficii financiare. Matușa lui...

- Viorica Dancila anunța un nou congres al partidului, organizat în luna iulie, dupa cel în care va fi ales președintele formațiunii. Premierul spune ca cel din iulie va fi pentru alegerea candidatului PSD la alegerile prezidențiale.

- Rovana Plumb a declarat luni, la iesirea de la Biroul Permanent National ca, daca premierul Viorica Dancila va candida pentru functia de presedinte a PSD, Organizatia de femei o va vota „cu siguranta”. “Daca doamna presedinte Viorica Dancila va candida la functia de presedinte PSD, organizatia de femei,…