Corpul de control al MAI, verificari la Academia de Politie. Rectorul, printre cei vizati

Stiri pe aceeasi tema

- "Ce a aparut in presa este o mizerie incalificabila. Dezmint categoric orice implicare a mea intr-un astfel de scandal care urmarește plecarea mea din funcția de rector. Din poziția in care sunt, de angajat al MAI, nu imi este permis sa ies in spațiul public pentru a prezenta toate dovezile ca eu…

- Daniel Costel Torje, rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", este vizat de o ancheta a Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care desfasoara mai multe verificari la aceasta institutie de invatamant, potrivit unei precizari a ministerului la solicitarea AGERPRES.…

- Cel putin 15 ofiteri au fost ucisi joi intr-un atac intreprins asupra Academiei de Politie din capitala Somaliei, Mogadishu, de un terorist kamikaze deghizat in politist, au anuntat oficiali...

- Ce se intampla cu Coldea și Ghița la un an de la mega-scandalul ce a dus la plecarea generalului de la conducerea operativa a SRI, dupa dezvaluirile omului de afaceri? Ziua Naționala a aratat foarte diferit pentru cei doi.

- Guvernul a decis astazi sa-l numeasca pe rectorul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, Simion Carp, in calitate de secretar general de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Acesta a actival in cadrul MAI incepand cu anul 1986. In aceeași ședința, Ion Chicu a fost numit in funcția de secretar general…

- PSD Cluj acuza de ”inconștiența și incompetența administrativa” Executivul Consiliului Județean Cluj, dupa ce ”barajul de gunoi” de la Pata Rât a cedat. Levigatul curge în acest moment catre Someș. ”Autoritațile trebuie sa…

- Aproape 24.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor acționa, zilnic, in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie a.c. pentru ca toți romanii sa se bucure de zilele libere ocazionate de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. Pe 1 decembrie a.c., in intreaga țara, se vor organiza…

- Pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru devierea și fluența circulației pe principalele artere vor acționa, in medie zilnic, la nivel național, aproape 9.000 de polițiști cu peste 3.400 de autospeciale. MAI a precizat ca, pe cele mai importante drumuri care converg catre stațiunile…

- Antrenamentul general pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, de vineri, 1 Decembrie 2017, a avut loc in zona Arcului de Triumf. "Suntem peste 3.500 de militari, atat din MApN, cat si din MAI si SRI, avem peste 350 de mijloace tehnice, 50 de aeronave, 18 unitati calare si suntem…

- Federatia Romana de Oina, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, CS Straja Bucuresti, cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, organizeaza, in data de 25 noiembrie, Campionatul National de oina in sala pentru…

- Federatia Romana de Oina in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, C.S. Straja Bucuresti cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si Academiei de Politie ,, Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti organizeaza,in data de 25.11.2017, in Bucuresti, Campionatul National de Oina in…

- Un post de televiziune din Rusia a difuzat un reportaj despre sportivi ai Academiei de lupte Mindiasvili implicați în acte de terorism. Printre ei, apare și numele luptatorului Albert Saritov, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice pentru România. Academia de lupte "Dmitri…

- Ziua de 12 ianuarie este una speciala pentru Armata Romaniei, pentru ca astazi este saraborita Ziua Statului Major al Apararii NR fostul Stat Major General , Ziua Cercetasilor Militari si Ziua geodezilor militari. Prima dintre ele a devenit sarbatoare dupa Unirea Principatelor Unite, odata cu transformarile…

- Ministrul Afacerilor Interne, a facut, duminica, precizari referitoare la ordinul aflat in dezbatere publica si care face referire la introducerea unui traseu practic aplicativ si eliminarea conditiei de inaltime la admiterea in scolile din subordinea ministerului. "Eliminarea conditiei de…

- Academia de Poliție, sub lupa Corpului de Control al MAI. Ministrul de Interne a precizat ca se se fac verificari în legatura cu mai multe acuzații potrivit carora s-ar fi modificat notele de la examenul de absolvire.

- Un nou scandal 'zguduie' Academia de Poliție. Corpul de control al Ministerului de Interne investigheaza o posibila acordare “pe ochi frumoși” a unei locuințe de serviciu.Un apartament de 3 camere din București ar fi fost distribuit unei angajate a departamentului financiar dupa ce ar fi fost…

- Corpul de Control al MAI efectueaza mai multe verificari la Academia de Poliție in legatura cu mai multe acuzații privind modificarea notelor la examenul de absolvire. "La Academia de Poliție se desfașoara mai multe activitați de verificare prin Corpul de Control.…

- „La Academia de Politie se desfasoara mai multe activitati de verificare de Corpul de control. Va informez ca exista si un dosar penal. Tocmai pentru ca a existat suspiciunea serioasa si grava pe care v-o confirm ca la sfarsitul acestui an academic, intr-o institutie de prestigiu, singura care pregateste…

- Plangeri privind note de absolvire modificate la Academia de Poliție. In urma acestor acuzații, Corpul de Control al MAI face verificari. Anunțul a fost facut de ministrul de Interne Carmen Dan.

- Corpul de Control al MAI efectueaza mai multe verificari la Academia de Politie in legatura cu mai multe acuzatii privind modificarea notelor la examenul de absolvire, informeaza Agerpres.ro. La Academia de Politie se desfasoara mai multe activitati de verificare prin Corpul de Control. Va informez…

- ”La Academia de Politie se desfasoara mai multe activitati de verificare prin Corpul de Control. Va informez ca este si un dosar penal. Tocmai pentru ca a existat suspiciunea serioasa si grava (...) ca la sfarsitul acestui an academic, intr-o institutie de prestigiu, singura care pregateste ofiteri…

- Corpul de Control al MAI efectueaza mai multe verificari la Academia de Poliție in legatura cu mai multe acuzații privind modificarea notelor la examenul de absolvire. "La Academia de Poliție se desfașoara mai multe activitați de verificare prin Corpul de Control.…

- Dezvaluirile succesive din „National” privind nenumaratele „bube” de la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” au dus la schimbarea din functii a mai multor echipe manageriale. Astfel ca multi studenti si parintii acestora spera sa avem aceasi „mana buna” si acum, cand, din nou, situatia nu este…

- Procurorii efectueaza investigatii la Academia de Politie, dupa ce doi absolventi au depus plângeri penale în care acuza ca ar fi fost modificate notele de la examenele de licenta, sustinând ca miza ar fi fost ierarhizarea mediilor finale, în functie de care se face repartitia…

- Scandal imens la Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza'. Se ancheteaza fraude extrem de grave si s-a deschis o ancheta dupa ce doi absolventi au depus plangeri penale sesizand ca s-au modificat notele de final pentru ca titulatura de sef de promotie sa fie data cu dedicatie.Citește și: Afacerea…

- Numele ″Academiei de Politie″⁣ este tarat intr-un scandal rusinos. Sunt suspiciuni de fraudare a unor examene, iar anchetatorii fac investigatii.Asta dupa ce doi absolventi ai institutiei de invatamant au depus plangeri penale in care au sesizat ca s-ar fi modificat notele de final. Miza ar fi fost…