Corina Crețu dă raportul pe fonduri europene la TV Metrou, spitale regionale, buget 2021 - 2027 Corina Cretu, comisarul european pe Politica Regionala, a facut mai multe declarații referitoare la accesarea fondurilor europene pentru mari proiecte de catre Romania, in binecunoscuta maniera polemica, adoptata in contextul frecventelor diferende de opinii cu Bucureștiul, la postul Digi TV. Tronsonul Gara de Nord-IKEA va fi aprobat de CE in ianuarie. Alte 7 proiecte in analiza „Avem opt proiecte noi in analiza. Ultimul a fost primit pe 29 decembrie, pentru ca, potrivit regulamentelor, statele membre pot depune proiecte pana in ultima zi, pana pe… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

