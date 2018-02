Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Cateva sute de manifestanti au protestat marti, in portul Mukho, la sosirea unui vas care a adus 120 de artisti nord-coreeni. Multi purtau pancarte cu chipul liderul Kim Jong-Un taiat cu doua linii, in timp ce altii au dat foc drapelului statului comunist si unor bannere cu lozinci pro-unificare. …

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong-un urmeaza sa asiste la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, a anuntat marti Guvernul de la Seul, relateaza BBC News, conform news.ro.Kim Yo-jong este cea mai mica dintre fiicele defunctului…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- Liderul formal al Coreei de Nord, Kim Yong Nam va vizita Coreea de Sud in aceasta saptamana ca lider al delegatiei la nivel inalt la Olimpiada de Iarna, a anuntat luni ministerul pentru unificare de la Seul, potrivit Reuters.

- Comitetul International Olimpic este „extrem de ingrijorat” in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Suntem extrem de ingrijorati…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang vor fi transmise de Televiziunea Romana pentru prima data si in Republica Moldova, in intervalul 9 - 25 februarie. TVR Moldova va avea peste 110 ore de transmisii in direct de la acest eveniment, informeaza Televiziunea Romana. „Pentru prima data, statul…

- Africa de Sud are un singur sportiv la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang! Africa de Sud va fi reprezentata de un singur sportiv, schiorul Connor Wilson, la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang. Africa de Sud a avut un singur loc alocat de CIO in competitiile de schi alpin, in…

- Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate. Oficialii TAS au anuntat intr-o conferinta de presa ca nu au gasit dovezi suficiente pentru a mentine hotararea Comitetului International Olimpic (CIO), conform careia cei…

- Schiorii sud-coreeni au luat avionul cu destinatia Coreea de Nord, miercuri, cu cateva zile inainte de debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, pentru a se antrena alaturi de rivalii lor, cu un zbor direct rarisim intre cele doua tari vecine, informeaza AFP. Acesta este ultimul…

- Romania va fi reprezentata de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, intreaga delegatie numarand 50 de persoane, a declarat, joi, pentru AGERPRES , presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu. Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani…

- Brazilia, o tara tropicala lipsita de varfuri montane inzapezite si fara traditie in sporturile de iarna, va trimite o delegatie compusa din noua sportivi la Jocurile Olimpice de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat Comitetul Olimpic Brazilian (COB), citat de agentia EFE. Sportivii…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Pita Taufatofua, purtatorul de drapel al delegatiei statului Tonga la Jocurile Olimpice de vara desfasurate in 2016 la Rio de Janeiro, unde a luat parte la concursul de taekwondo, a reusit sa se califice la Olimpiada de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), urmand sa participe la intrecerile de…

- Coreea de Nord a anulat trimiterea in Coreea de Sud a unei delegatii care urma sa se ocupe de venirea artistilor nord-coreeni la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza Reuters. Ministerul Unificarii din Coreea de Sud a anuntat ca nu a fost oferita nicio explicatie pentru aceasta anulare.Cele…

- Phenianul a suscitat ingrijorare pe plan international in 2017 prin cresterea numarului de lansari de rachete si efectuarea unui al saselea test nuclear prezentat ca fiind un experiment cu bomba cu hidrogen.Dar Nordul tocmai a acceptat sa participe la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang,…

- Atleții din Coreea de Nord și Coreea de Sud vor defila împreuna cu același steag la ceremonia de deschidere a Ilimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat, miercuri, Ministerul Unificarii din Coreea de Sud.

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui 'dement', 'latratul unui câine…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Decizia trimiterii unei delegatii a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud constituie ''un mare pas înainte în spirtul olimpic'', a reactionat marti presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach. În urma exceptionalelor discutii…

- Seulului și Phenianul a hotarât, marți, în cadrul primelor lor discuții dupa o pauza de doi ani, sa-și restabileasca legatura telefonica directa militara, a anunțat un oficial din Coreea de Sud, la doar câteva zile dupa reluarea unei

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmând ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decât Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel înalt cu regimul de la Phenian, în 9 ianuarie, despre o eventuala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018.

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.

- Șeful poligonului de teste nucleare din Coreea de Nord ar fi fost executat, la ordinul lui Kim Jong-un. Liderul comunist ar fi decis sa il ucida, din cauza intarzierilor pentru cel de-al șaselea test nuclear al țarii, care a avut loc pe 3 septembrie, relateaza The Telegraph, Park In-young, șeful divizei…

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Intr-o conferința de presa la Manila, unde a participat la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Moon a spus ca, in cazul in care Phenianul este de acord sa inceapa un dialog privind programul sau nuclear, ar fi deschise toate opțiunile.Negocierile ar aborda inclusiv…