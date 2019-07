Shivlekh Singh mergea la Raipur pentru o sesiune de interviuri, dupa cum a declarat un apropiat al familiei tanarului actor. Baiatul de 14 ani, care a jucat in multe seriale tv hind, a murit pe loc, in timp ce parintii sai si o alta persoana au fost raniti. Masina in care se aflau acestia s-a ciocnit cu un camion la intrarea in orasul Raipur.

Accidentul s-a produs in jurul orei locale 15.00 (ora 12.30, ora Romaniei), camionul lovind puternic din spate autoturismul in care se aflau cei patru. Mama lui Shivlekh Singh se afla si ea in stare critica.

De remarcat ca soferul camionului,…