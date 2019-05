Stiri pe aceeasi tema

- Prin proiectul ”Regenerarea urbana socio-culturala a orasului Teius” se atrag fonduri europene nerambursabile in vederea finantarii unor obiective ce se regasesc mentionate in cadrul Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Orasului Teius 2015-2020, in cadrul careia s-au stabilit printre altele si…

- Administrația unui oraș din județul Alba este pe cale de a investi in confortul cetațenilor peste 42 de milioane de lei. In aproximativ 6 ani, administrația locala a orașului Teiuș are de gand sa cheltuiasca peste 42 de milioane de lei pentru a ridica gradul de confort al cetațenilor. Potrivit conceptului…

- In sfarsit, au demarat lucrarile de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa si a celui de canalizare in municipiul Vaslui, in valoare de 74 de milioane de lei fara TVA, cu finantare europeana, primele conducte urmand a fi montate in suburbia Brodoc. “Am increderea ca, lucrurile fiind deja miscate,…

- Investiție de peste 8 milioane de lei la Lopadea Noua, pentru reabilitarea drumului Ciuguzel-Ocnisoara-Odverem Primaria Lopadea Noua a semnat, marți, contractul contractul pentru drumul comunal DC Ciuguzel-Ocnișoara-Odverem, in valoare de 8.005.328,13 de lei, cu SC Drumuri și poduri locale Alba SA.…

- Primarul Gheorghe Valentin Rotar intenționeaza sa introduca mierea in școlile Blajului! Luni, cu ocazia conferinței de prezentare a celei de-a 12-a ediții a Sarbatorii Mierii de la Blaj, la sediul Apidava, președinta Asociației Sanatatea cu CasaBIO, Alina Varadi, partener de nadejde al organizatorilor,…

- USR continua procesul de extindere in judetul Alba. Grupul de extindere USR Alba a constituit o filiala locala la Zlatna. Ieri, 07.03.2019, in cadrul ședinței constitutive de la Zlatna, membrii filialei și-au ales structura de conducere formata dintr-un președinte și doi vicepreședinți. Cristi Cimpean,…

- La Marasesti, in judetul Vrancea, se inaugureaza astazi lucrarile de extindere si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare. Lucrarile care se vor inaugura in cursul zilei de azi vor fi realizate in cadrul proiectului regional „Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu…