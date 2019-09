Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a incheiat cu o societate din Bucuresti un contract de prestari servicii privind serviciul de intretinere ascensoare si asigurarea de piese de schimb necesare mentinerii in functiune a echipamentelor aferente obiectivului de investitii "Construire Parcare Multietajata P 7E T, in statiunea…

- Vineri, 20 septembrie 2019, are loc deschiderea oficiala a primei editii a evenimentului "Sarbatoarea Traditiilor si Mestesugurilor Dobrogene.Evenimentul este organizat de catre Consiliul Judetean Constanta in parteneriat cu Consiliul Judetean Tulcea, prin Centrul Cultural Judetean "Teodor T. Burada"…

- Primaria Constanta este somata sa renunte la obiectele de unica folosinta si sa interzica utilizarea acestora la actiunile de protocol si la evenimentele publice organizate la Constanta si in Mamaia.

- Ambulanta a fost solicitata la Pavilionul Expozitional din Mamaia, unde are loc CEx al PSD, deoarece mai multe persoane acuzau dureri abdominale si varsaturi. Trei femei le-au spus cadrelor medicale ca aseara au mancat la un local, iar astazi au inceput sa se simta din ce in ce mai rau. In fisa de interventie…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Apart Hotel P 3E", amplasat in oras Navodari, zona Beach Land, str. B2, nr. 34, jud. Constanta, titular Antonevici Serghei. In luna aprilie…

- Pana pe 30 septembrie, Primaria Constanta invita constantenii sa isi exprime opinia in legatura cu ghidurile de regenerare urbana pentru zona peninsulara, statiunea Mamaia si zonele rezidentiale din municipiul Constanta. Ghidurile au fost elaborate de catre experti in urbanism ai Bancii Mondiale in…

- Biciclistii pot participa la evenimentul "Traseu cicloturistic si de turism oenologic eco-Dobrogea", ce se va desfasura sambata, pe ruta Constanta - Cogealac - Babadag - Tulcea, in avanpremiera Festivalul Vinului Dobrogean "Pontus Euxinus" (22 - 25 august), a informat, vineri, Primaria Constanta.…

- Tudors Capital Investments SRL, controlata de Mariana si Tudorel, si Cher One SRL controlata de Mariana, Costin si Elena Economu, au decis sa modifice imobilul pe care il ridica pe bulevardul Mamaia, nr. 361C. Pe data de 18 iulie, Primaria Constanta a emis autorizatia de construire nr. 1151, care presupune…