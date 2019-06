Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr-un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, bunuri nedeclarate cu o valoare totala de peste 42.000 lei.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Conform sursei citate, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au descoperit, intr-un container sosit din China, in zona de sud a Portului Constanta, pentru o societate comerciala din judetul Vrancea, 585.200…

- Conform sursei citate, in luna aprilie, politistii Garzii de Coasta impreuna cu inspectorii Biroului Vamal Constanta Sud au identificat in urma controlului amanuntit efectuat asupra unui container sosit din China, pentru o societate comerciala din Pitesti, 2.880 bucati jocuri educative, susceptibile…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie de marfuri contrafacute si folosirea de acte nereale, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie de marfuri contrafacute si folosirea de acte nereale, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr-un container sosit…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr-un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…